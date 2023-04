Fokozódik a feszültség, Izrael légicsapásokat hajtott végre dél-libanoni és gázai övezeti célpontok ellen

Gy. D.;

Libanon;Izrael;Gázai övezet;konfliktus;légicsapások;rakétatámadások;

2023-04-07 15:34:00

Harmincnégy rakétát lőttek ki Libanonból Izrael északi részére, amely a legnagyobb libanoni területről végrehajtott támadás Izrael ellen az elmúlt 17 évben. A zsidó állam a Hamászt tette felelőssé az akcióért, de feltételezése szerint a Hezbollah is tudott róla, sőt, az Iszlám Dzsihád és Irán érintettségét sem zárják ki.

Légicsapásokat hajtott végre pénteken az izraeli hadsereg a Hamász palesztin radikális iszlamista szervezethez tartozó célpontok ellen Libanon déli részén és a Gázai övezetben – írja a BBC.

Az izraeli fegyveres erők szerint a támadásokat arra válaszul hajtottak végre, hogy az éjszaka 34 rakétát lőttek ki Libanonból Izrael északi részére. A rakétatámadásokért a Hamászt tették felelőssé. A csapások kezdetét követően a gázai iszlamisták is további több tucat rakétát lőttek ki.

Az izraeli hadsereg Twitter-bejegyzése szerint harci repülőgépei a Hamászhoz tartozó libanoni infrastruktúrákra mértek csapást. „Nem fogjuk hagyni a Hamásznak, hogy Libanonon belül folytassa tevékenységét, és hagyja, hogy a libanoni államot vonják felelősségre ezért” – figyelmeztetett az IDF.

The IDF struck targets including terrorist infrastructures belonging to Hamas in southern Lebanon.



The IDF will not allow the Hamas terrorist organization to operate from within Lebanon & hold the state of Lebanon responsible for every directed fire emanating from its territory. pic.twitter.com/LIAlbOa3Rn