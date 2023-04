Juhász Dániel;

oktatás;Magyarország;Miskolc;tiltakozás;gimnázium;

2023-04-08 06:15:00

Egyre több tanár gondolkodik pályaelhagyáson, a ‘70-es évek világába csúszhat vissza a magyar közoktatás

Tiltakozik az új pedagógustörvény bevezetése ellen egy miskolci gimnázium tantestülete.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium nevelőtestülete, közalkalmazotti tanácsa és szakszervezeti csoportjai is csatlakoztak a veszprémi Lovassy László Gimnázium tanárainak felhívásához. Ebben azt követelik, hogy a közoktatást és a pedagógusokat érintő új törvényjavaslatok ne kerüljenek az Országgyűlés elé széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetés nélkül. A Lovassy tantestületének 75 százaléka (56 főből 43-an) azt is jelezte, elfogadhatatlannak tartják azt a gyakorlatot, amely jelenleg Magyarország törvényalkotási folyamataira jellemző.

Mint a Népszava is megírta, március elején a pedagógusokat és a teljes köznevelési rendszert érintő újabb jogszabálytervezeteket tett közzé a kormány: egyrészt jelentősen átírnák a köznevelési törvényt – például már az iskolai pedagógiai programról sem dönthetnének a tanárok –, másrészt megszüntetnék a pedagógusok közalkalmazotti státuszát és egy új jogállást vezetnének be számukra, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt, ami az érdekvédelmi szervezetek szerint több hátránnyal jár és kiszolgáltatottabb helyzetbe kényszeríti a tanárokat.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium szervezetei közleményükben úgy fogalmaztak,

Úgy vélik, amennyiben a törvény a jelenlegi formájában életbe lép, a közoktatás végképp az ‘60-as, ‘70-es évek világába csúszhat vissza.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az az uniós pályázati pénz, amelyből a kormány a pedagógusok béremelését finanszírozná, nem lesz felosztható, ha az új jogszabályok életbe lépnek, az EU ugyanis feltételként szabta meg, hogy az általa finanszírozott béremelés nem járhat a közoktatásban dolgozók jogelvonásával, márpedig a törvénytervezet több ilyen pontot is tartalmaz. Attól is tartanak, hogy a szakmai szabadság elvonása, a munkakörülmények romlása és a kormány által is ismert és elismert alacsony bérezés együttes hatása a következő időszakban további pedagógushiányt fog gerjeszteni.