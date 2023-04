M. I.;

2023-04-08 06:30:00

Döntött a bíróság, mégis ki kell adni az adatokat, az MVM-Mészáros ügyben

Az elsőfokú bíróság a héten, megismételt eljárásában is úgy ítélte meg, hogy az MVM tulajdonosi jogait gyakorló miniszternek – jelen esetben az energiaügyi tárcát vezető Lantos Csabának – Tóth Bertalan megkeresésére 15 napon belül kitakarás nélkül ki kell adnia az állami energiacsoporttal kapcsolatos, 2019-es és 2020-as tulajdonosi határozatokat – tudtuk meg az MSZP frakcióvezetőjétől.

Ezzel újabb lökést kapott a Mátrai Erőmű 2019-2020-as, igencsak vitatott megvásárlásában gyökerező ügy, melynek során az állami MVM Mészáros Lőrinc érdekeltségeitől több tízmilliárdért megvásárolta az igencsak lerobbant és légszennyező áramtermelőt.

Tóth Bertalan kérésének az illetékesek – eredendően Mager Andrea nemzeti vagyonért felelős egykori miniszter hivatala, majd a jogot megöröklő innovációs és technológiai, később technológiai és ipari, tavaly óta pedig energiaügyi tárca - a legváltozatosabb módokon álltak ellen. Így például, különbséget téve „részvényesi” és „tulajdonosi” határozatai között – a Magyar Nemzeten keresztül lapunkat is kioktatva -, először csak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőre vonatkozó határozataik címét küldték el.

Tóth Beralan a tavalyelőtt indított adatkiadási per elején megkapta az MVM-mel kapcsolatos, nem minősített határozatok címeit, ám az ellenzéki honatyát azok tartalma is érdekelte. Ezután az alperes fokozatosan 426 ezer forintra emelte költségtérítési igényét, főképp a kért iratokkal kapcsolatos kitakarások költségére hivatkozva. Tóth Bertalan ugyanakkor kifejezetten nem igényelt semminemű kitakarást. Ezt a bíróság első- és másodfokon is helyben hagyta, 54 ezer forint költségtérítést méltányosnak ítélve. Idén januárban viszont a Kúria a költségtérítéssel kapcsolatos kétségeire hivatkozva visszautalta a döntést első fokra. A Fővárosi Törvényszék most mégis kitartott másfél évvel ezelőtti döntése mellett. Megjegyzendő: az MVM ellen hasonló témában indított adatkiadási pert a képviselő végül a Kúrián elvesztette a Fidesz-KDNP által az ilyetén szándékok kisiklatását célzó törvénybe illesztett pontok alapján.

Tóth Bertalan lapunknak üdvözölte az újabb, számára kedvező ítéletet. – Több mint két éve titkolózik az Orbán-kormány a Mátrai Erőmű túlárazott, mutyigyanús megvásárlásának körülményeiről és az MVM-mel kapcsolatos kormányzati tervek részleteiről – osztotta meg lapunkkal (Facebook-posztban is nyomatékosított) véleményét a szocialista politikus. A bíróság első- és másodfokon is adatkiadásra kötelezte az időhúzásra játszó kormányt. A kabinet azonban felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, amely idén januárban, az ügy „különös bonyolultsága, vagy kiemelt társadalmi jelentősége” miatt, ötfős tanácsban eljárva, az ítéleteket hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítva. Ebben a megismételt eljárásban született új, tartalmában viszont az előző, 2021. szeptemberivel megegyező ítélet.

Tóth Bertalan most elvárja Lantos Csabától, hogy 15 napon belül tegyen eleget a bírósági döntésnek és 54 ezer forint ellenében adja át neki az igényelt MVM-es határozatokat.

Az előzmények tükrében ugyanakkor megfigyelők erre igen csekély esélyt látnak.