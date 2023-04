nepszava.hu;

2023-04-07 20:52:00

Ferenc pápa nem vesz részt a nagypénteki keresztúton

A Vatikán szerint a hideg időjárás miatt hagyja ki a körmenetet a Colosseumnál a katolikus egyházfő, akit egy hete még kórházban kezeltek hörghuruttal.

Ferenc pápa kihagyja a nagypénteki körmenetet, a keresztutat a Colosseumnál a „rendkívül hideg” római időjárás miatt – írja a Sky News a Vatikán közleménye alapján. A római katolikus egyházfő 2013-as megválasztása óta először nem nem vezeti a Via Crucis körmenetet.

Matteo Bruni vatikáni szóvivő szerint a Szentatya továbbra is részt vesz a beltéri Passió-ünnepségen a Szent Péter-bazilikában, és a keresztút körmenetet lakhelyéről követi. Az időjárásjelentések Rómában 10 fok körüli hőmérsékletet jeleztek. Az elmúlt napokban Olaszország fővárosában is egyre hűvösebb idő volt, és a város környékén csütörtökön még havazott is.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a 86 éves pápát múlt szombaton engedték ki a kórházból, ahova napokkal azelőtt légzési nehézségekkel szállították, majd később hörghuruttal diagnosztizálták. A Vatikán egy hete közölte, hogy a Szentatya jól reagál az antibiotikumokra. Az akkor közölt hivatalos programban még az szerepelt, hogy a pápa Nagypénteken az Úr passiója után este részt vesz a keresztúton a Colosseumnál.

Az eredeti tervek szerint Ferenc pápa Nagyszombaton részt vesz a Szent Péter-bazilikában a húsvéti vigílián, a húsvétvasárnapi szentmisét követően pedig hagyományos urbi et orbi áldást ad a Szent Péter téren, ahol húsvéthétfőn is megjelenik.