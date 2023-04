Varga Dóra;

Eurostat;bérek;vendégmunkások;munkaerőköltség;akkumulátorgyár;

2023-04-11 06:00:00

Csapdában a gazdaság, keveset ér a magyar melós

Az olcsó magyar munkaerőre épít a kormány, ebbe az irányba hatnak a döntések, ezt igazolja a friss statisztika. Rövidlátó gazdaságpolitika ez, ami csapdába ejti az országot.

Az Európai Unió harmadik legolcsóbb országa volt tavaly hazánk a munkaerőköltség szempontjából; a magyaroknál csak a bolgár és a román dolgozókra kellett kevesebbet költeniük a munkáltatóknak – derült ki nemrég az Eurostat adataiból. A jelenség nem új keletű, de mára olyan alaptétellé vált, hogy az Orbán Viktor tanácsadójaként is ismert Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nemrégiben egy szakszervezeti rendezvényen fejtegette: Magyarország versenyképességének alapja az olcsó munkaerő.

Csakhogy ami pár évtizede még működőképes elképzelés volt, idevonzotta a külföldi tőkét és munkahelyeket teremtett, az ma már egyre inkább csapdahelyzetté válik, Magyarország egyre erőteljesebb leszakadásával fenyeget - figyelmeztetnek a szakértők.

- A Debrecen mellé tervezett kínai akkumulátorgyár mintegy 9 ezer embernek ad majd munkát, de köztük jó, ha 5 ezer magyar lesz, a többit Távol-Keletről kell behozni. A magyar GDP mintegy 1,5 százalékát fogja előállítani, de ennek csak a 20 százaléka marad majd itt Magyarországon. A vendégmunkások sem itt költenek, hazaküldik fizetésük java részét – mondta Molnár László, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója.

Papíron jól mutat majd az akkumulátorgyárak által előállított GDP-növekedés, ami a gazdasági felzárkózás látszatát keltheti, az ország azonban ténylegesen nem profitál ebből. Az Orbán-kormány mégis a multikat támogatja, amelyek kiviszik a profitot az országból, az egyedi kormánydöntésekkel megítélt pénzek 80 százalékát ezek a cégek kapják – mutatott rá a GKI vezérigazgatója. Molnár László szerint egy valódi patrióta gazdaságpolitika jelentené Magyarország számára a kiutat jelenlegi helyzetből. Az alapvető probléma ugyanis a magyar gazdaság szerkezetében keresendő: az öt fősnél nagyobb cégek fele külföldi kézben van, miközben rengeteg a nagyon pici, tőkeszegény hazai vállalkozás. Utóbbiaknak nincs modern eszközparkja, így hatékonyan termelni sem igazán tudnak, ezért is alacsony a termelékenység Magyarországon. Ha mégis jól megy egy hazai vállalkozás, előbb-utóbb jön egy "visszautasíthatatlan" vételi ajánlat - utalt Molnár László arra, hogy szerinte a jelenlegi politikai környezet sem kedvez a hatékony működésnek. Az ilyen hazai cégek ezért inkább szintén kiviszik az országból, vagy ingatlanba fektetik a profitot, nem forgatják vissza a bérek emelésébe.

Eközben éppen a számos kisebb hazai cég összefogását kellene támogatnia a kormánynak, úgy, hogy ki tudjanak jutni külföldi piacokra is egy-egy közös termékfejlesztéssel vagy beruházással. A belföldi piacon ugyanis nincs akkora fizetőképes kereslet, amiből annyi bevételhez jutnának ezek a vállalkozások, amelyből azután jelentősen tudnák emelni a béreket. Ha viszont nem nőnek jelentősen a hazai bérek, nincs erős fizetőképes kereslet a belföldi piacon; a kör pedig bezárul – magyarázta Molnár László. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar bérek az elmúlt években nem általánosságban emelkedtek jelentősen. A statisztika ugyanis elrejti a bérnövekedés mögött meghúzódó szerkezeti változást. Azt, hogy a szakmunkások egy jelentős része nyugdíjba vonult, a fiatalabb korosztályban pedig magasabb az érettségizettek és a diplomások aránya, akiknek a fizetése eleve magasabb volt, és erőteljesebben is növekedett.

Hasonló problémákat vetett fel László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke is. Mint mondta: a rendszerváltás után jó stratégia volt a tőke bevonzása érdekében az olcsó munkaerővel versenybe szállni, de már az ezredfordulón számos szakértő jelezte, ideje lenne olyan szintre hozni a magyar oktatási rendszert, hogy magasabb hozzáadott értékű munkákat lehessen behozni az országba. Ez azóta sem történt meg, sőt, épp ennek ellenkezője zajlik. Bekerültünk a közepesen fejlett gazdaságok csapdájába, amelyből a politikai döntéshozók a rövidtávú gondolkodásuk miatt nem tudnak kilépni – fogalmazott a szakszervezeti vezető. A munkaügyi ellenőrzéseket leépítik, a környezetvédelmi előírásokat gyengítik, a szakszervezeti jogokat csorbítják, A munka törvénykönyvét kiüresítik, a munka-magánélet egyensúlyát felborítják. A hazánkban működő távol-keleti cégek többsége igyekszik ellehetetleníteni a szakszervezetek működését, azt gondolván, ha nincs szakszervezet, nincs bérkérdés sem – sorolta. Ez mind oda vezet, hogy olcsóbb lesz a magyar munkaerő, így be lehet vonzani az erre építő cégeket. De bűn így gondolkozni, ezt megsínyli a magyar munkaerő minősége, és teljesen leszakad az ország – hangsúlyozta László Zoltán. Úgy látja: a magyar munkavállalók egyre kevésbé lesznek képesek az új kihívásoknak megfelelni, ami oda vezethet, hogy jóformán arra lesznek csak képesek, amire a gépek. Egészségi állapotuk ráadásul az elmúlt 30-40 év rossz munkakörülményei miatt katasztrófális, egyre kevesebb ideig tudnak dolgozni, a gépek pedig előbb utóbb olcsóbbak lesznek náluk. Így pedig Magyarország elveszíti azt a látszólagos vonzerőt is, amit a hazai olcsó munkaerő jelentett.