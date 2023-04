Dmitrij Medvegyev most épp Lengyelországot és Mateusz Morawieckit tüntetné el a föld színéről

P. L.;

Lengyelország;Dmitrij Medvegyev;fenyegetőzés;Mateusz Morawiecki;

2023-04-14 22:28:00

Oroszország korábbi elnöke minden bizonnyal megirigyelte Bayer Zsolt dopamintúltengéses kirohanásait.

A megközelítőleg heti szinten atomháborúval fenyegetőző Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese, egyben korábbi orosz elnök angol és lengyel nyelven tett közzé bejegyzést a Twitteren. Na nem azért, hogy diplomáciai gesztust tegyen, hanem hogy eleresszen egy betevő fenyegetőzést Lengyelország irányába.

Az orosz politikust az bosszantotta fel, hogy egy korábbi BBC interjúban a lengyel miniszterelnök egyebek között arról beszélt, hogy Ukrajnának joga van katonai műveleteket folytatni az agresszor Oroszország területén, a Kreml pedig szerinte tisztában van azzal, hogy ha háború törne ki a NATO-val, akkor Moszkva veszítene. Medvegyev ezért az alábbi gondolatokat tette közzé a Twitteren: „Valami Mateusz Morawiecki nevű idióta azt mondta, hogy Ukrajnának joga van megtámadnia Oroszországot, és hogy nem kell aggódni egy NATO-Oroszország háború miatt, mert utóbbi azt biztosan elveszítené. Nem tudom, ki nyerne meg, vagy veszítene el egy ilyen háborút, de figyelembe véve Lengyelország szerepét a NATO európai előörseként, ez az ország biztosan eltűnik a hülye miniszterelnökével együtt.”

