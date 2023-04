nepszava.hu;

2023-04-17 22:30:00

Nyílt háborúellenes skandálásba kezdett a közönség egy moszkvai koncerten

A fellépő együttes énekese 13 éves Mása Moszkaljova feliratú pólóval és beszéddel tiltakozott a háborúellenes rajza miatt a lány családját ért üldöztetés ellen. A nézők azonnal kapcsoltak.

Váratlan fordulatot vett egy moszkvai koncert vasárnap. Abban az országban, ahol bűncselekmény háborúnak nevezni az Oroszország által Ukrajna ellen indított háborút a tömeg azt skandálta, hogy „Faszba a háborúval” – számolt be a spontán háborúellenes tiltakozásba csapó előadásról a Telex az orosz Mediazona híre nyomán.

A koncerten a spontán tiltakozást az énekes indította be. Alekszandr Ivanov, a Naiv együttes frontembere nem tett mást, minthogy egy a Mása Moszkaljova nevével ellátott pólóban lépett a színpadra, és felidézte a most 13 éves lány történetét, aki még tavaly iskolája rajzóráján – amint arról a Népszava is beszámolt – egy orosz zászlót rajzolt az iskolájában „Nem a háborúra!” felirattal, és egy ukrán zászlót, amelyen a „Dicsőség Ukrajnának!” felirat állt. Ezek után a gyermeket az iskolaigazgató feljelentésére a műve miatt kihívott rendőrök árvaházba vitték, édesapját kihallgatásakor brutálisan megverték, letartóztatták, majd két év börtönre ítélték. Bár az apa, Alekszej Moszkaljovnak sikerült megszöknie, Belaruszba ment, de ott elfogták és kiadták az oroszoknak. Mását az anyja vitte el az árvaházból.

– Valamiért Mása esete nem enged el. Talán azért, mert a lányom is egyidős vele, 14 éves. Keressétek meg a Google-ban ezt az esetet, tudjátok meg, mi történt ott, és szörnyülködjetek azon, ami Masával és családjával történt – szólította fel az énekes a rajongóit, akik tapsolni kezdtek és ekkor harsant fel a „faszba a háborúval” lényegretörő háborúellenes mondanivaló.

A Telex felidézte, hogy tavaly február 24 óta csaknem 20 ezer embert állítottak elő háborúellenes információ terjesztéséért – jellemzően közösségi oldalakon közzétett véleményekért vagy azok megosztásáért –, és márciusig 136 vádemelés született. Mindehhez elég háborúnak nevezni a háborút, amit Oroszországban hivatalosan csak „rendkívüli katonai hadműveletként” emlegetnek.