Kuklai Katalin;

mérgezés;állatkínzás;állatvédelem;nyomravezetői díj;

2023-04-19 11:26:00

Kutyamérgezéses esetek sorozata borzolja a kedélyeket Polgárdiban

A nyomravezetőnek 400 ezer forint jutalmat ajánlottak fel. A felderítés akkor lehet eredményes, amikor a parkokban gyerekeket sétáltató kismamák vagy a nyugdíjasok elkezdenek figyelni.

„Habzott a szája, elfeküdt, rángatózott, akkor nagy nehezen fölkelt egy kicsit, vergődött a földön, folyt a nyála” – nyilatkozta az RTL Híradónak Adolf gazdája. A kutyát azonnal bevitték az állatkórházba, ahol kiderült, hogy megmérgezték. Mindez még március közepén történt. Nyikos László, a város polgármestere szerint az elmúlt hetekben lett nyilvánvaló, hogy bűncselekmény-sorozatról van szó, ugyanis tucatnyi hasonló mérgezés történt a városban, és nemcsak kutyák, hanem macskák is elpusztultak. „Nevük elhallgatását kérő civilek egy csoportja azzal kereste meg a városházát, hogy átadjanak a részünkre 300 ezer forint nyomravezetői díjat, amit az kaphat meg, akik hiteles és hasznos információval tudja segíteni a hatóságok munkáját. Mivel mi is mélységesen elítéljük az ilyen cselekedeteket, az összeget további 100 ezer forinttal egészítjük ki” – írta a polgármester a Facebook-oldalán.

Budapesten az elmúlt két hónapban hat kerületben összesen 11 helyszínen történtek mérgezéses esetek. Patkányméreggel, fagyállóval és kolbászban elrejtett szögekkel is törtek kutyák életére ismeretlen tettesek. Tornóczky Anita állatvédő szerint a leggyakoribb a fagyállóval történő mérgezés, aminek a megakadályozására már létezik megoldás: egy Bitrex nevű anyagot kell keverni a fagyállóba, amitől olyan keserűvé válik az egyébként édes folyadék, hogy az állat azonnal kiköpi, amint megkóstolja.

A fagyálló elfogyasztásakor a mérgezés tünetei: gyengeség, tántorgás, izomgörcsök, a hátulsó végtagok petyhüdt bénulása, valamint veseelégtelenség. Négylábú kedvenceinkre emellett többféle, a kertekben rendszeresen használt kártevőirtó is veszélyt jelenthet. Csigaméreg lenyelése esetében a kutya nyálzik, nehézlégzése, hasi fájdalmai vannak. Tántorog, izomremegése és görcsei vannak, sőt merevgörcs is előfordulhat. A legjellemzőbb tünet a testhőmérséklet emelkedése, 41 Celsius-fokos láz, ami más mérgezésre nem jellemző – tudtuk meg Szabó Hajnalka állatorvostól. Patkányméreg fogyasztásakor az állat bágyadt, testhőmérséklete alacsony, nincs kedve mozogni, nincs étvágya, az ínye és a többi nyálkahártya fakó. Leggyakoribb és legbiztosabb jele azonban a véres vizelet, véraláfutások a bőrön vagy a testnyílásokból szivárgó vér. A tünetek a méreg elfogyasztását követően 1-2 napon belül jelentkeznek. Ha két órán belül észlelik a mérgezést, lehet hánytatással próbálkozni, de a legjobb, ha azonnal orvoshoz visszük a kutyát/macskát. A hánytatás menete: az állat testnagyságától függően egy pohár langyos vízben 1-2 kanál konyhasót kell feloldani, és a szájzugnál bedugott fecskendővel, a nyelés ütemében adagolni a folyadékot. Fontos, hogy eközben az állat feje lógjon.

A csapadékos tavaszi időjárás miatt a tavaly lehullott diókon elszaporodó gombák is több kutyánál okoztak mérgezéses tüneteket. A háztartásunkban szintén számtalan élelmiszer jelenthet veszélyt a kutya életére. Kevesen tudják, hogy a gyakran használt édesítőszer, a xilit súlyosan mérgező a kutyákra, már kis mennyiségben elfogyasztva is halált okozhat. Ugyancsak veszélyes számukra a csokoládé, főleg az étcsoki, kis mennyiségben gyomor- és szívproblémákat, nagyobb mennyiségben azonban halált is okozhat a kis kedvencnek. A vöröshagyma, fokhagyma, szőlő, mazsola és a makadámdió fogyasztása egyaránt elhulláshoz vezethet.

„Baj lenne, ha megérteném azoknak a motivációit, akik állatokat mérgeznek” – mondta Tornóczky Anita. A motiváció lehet az, ha valaki szeretne ártani a másik embernek, és azzal tud neki a legnagyobb fájdalmat okozni, ha megmérgezi az állatát. Van, akit zavar az ugatás vagy az átjárkáló macska, ezért mérgezi meg a szomszéd kutyáját, cicáját. Olyan is van, aki egyszerűen csak utálja az állatokat, és a kutyafuttatóba dobál be mérget, mindegy neki, melyik állat pusztul el.

Az állatvédő szerint nagyon sok esetben ki sem derül a mérgezés, mert sokan nem gondolnak erre, amikor váratlanul elpusztul a házi kedvencük. „Olyankor lehet eredményes a felderítés, amikor az általunk kismamakommandónak nevezett csoportok, a parkokban gyerekeket sétáltató kismamák vagy a nyugdíjasok elkezdenek figyelni, és előbb-utóbb kibukik, hogy valaki a bokorban kotorászik, valamit kivesz egy zacskóból. Volt már olyan, akit így sikerült lebuktatni. Sokan nem tesznek feljelentést sem, mert azt gondolják, úgysem találják meg a tettest. Én azonban mindenkit arra biztatok, hogy ha szándékos mérgezés gyanúja merül fel, tegyen feljelentést ismeretlen tettes ellen, és minden bizonyítékot tárjon a hatóság elé” – tette hozzá az állatvédő.