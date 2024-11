A turizmus hatalmas rabszolgái

A Szolgalelkű Óriások című magyar tényfeltáró dokumentumfilm kapta a 3. Krakkói Zöld Film Fesztivál közönségdíját. A fesztivált augusztus 16-a és 23-a között rendezték meg, ahol földünkkel és annak megóvásával kapcsolatos filmeket mutattak be. A fesztivál mottója:„there is no planet B”, avagy nincs második bolygó.