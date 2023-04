Á. B.;

2023-04-19 11:01:00

André Goodfriend: a Fidesznek nem volt igazán jó válasza a kitiltási botrányra

A korábbi ideiglenes amerikai ügyvivő szerint mindez nem jelentett beavatkozást a magyar belpolitikába.

Rendszeresen találkoztam Szijjártó Péterrel és Magyar Leventével is, előbbi egyszer úgy fogalmazott, olyan gyakori vendég vagyok a külügyminisztériumban, hogy ki kéne tenniük nekem egy ágyat, hogy még több időt tölthessek ott - nyilatkozta a hvg360-nak az Egyesült Államok volt ideiglenes magyarországi ügyvivője a 2014-es kitiltási botrányról.

André Goodfriend azt mondta, ők minden egyes alkalommal barátságosan beszéltek vele, párszor viszont megjegyezte, hogy a médiában a róla megjelenő kommentjeik nem viszik előrébb a konstruktív közös munkát. Erre az volt a válaszuk, hogy

Kijelentette, a kitiltás nem egy Magyarország elleni szankció volt, pusztán arról szólt, hogy beazonosítottak kormányhoz közeli vagy épp a kormányon belüli embereket, akik érintettek voltak korrupciós ügyekben. Szerinte a döntés meghozása nem jelentett Magyarország belügyeibe való beavatkozást. Ugyan voltak, akik ezelőtt is sejtették, hogy a kormánypárt bizonyos tagjai korruptak, bizonyos értelemben a Fidesz megítélése makulátlan volt, ugyanis korábban nem volt olyan hivatalos szerv, ami kimondta volna, hogy korrupciós tevékenység zajlik. Az Egyesült Államok kormánya ezt megtette, felhívtuk rá a figyelmet, hogy olyan emberek is érintettek korrupciós ügyekben, akik közel állnak a kormányhoz és őket nem fogjuk beengedni az országba. Erre a Fidesznek nem igazán volt jó válasza, hiteltelen lett volna, ha azt mondják, nincsen korrupció - vélekedett.

Goodfriend kapott kérdést azzal kapcsolatban is, hogyan élte meg a Vida Ildikó akkori adóhivatali elnökkel való találkozást. Mint mondta, a részéről ez teljesen véletlen volt, s úgy találta, nem a legjobb a Szabadság tér közepén ezt megbeszélni, ezért behívta Vida Ildikót. Azt azért hozzá kell tenni, hogy az újságírók jelenléte bizonyítja, hogy ezt valaki előre kitalálta és értesítette a sajtót. Az is érdekes, hogy pont a HírTv riportere volt ott, ami akkoriban szintén Simicska tulajdonában volt, akárcsak a korábban említett Magyar Nemzet. Nekem az a tippem, hogy arra számítottak, hogy nem jutnak majd be hozzám és az lesz a sztori, hogy az adóhivatal elnöke elment a nagykövetségre, de nem engedték be - osztotta meg benyomásait Goodfriend.