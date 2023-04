P. L.;

halálos baleset;Szigetszentmiklós;akkumulátorgyár;

2023-04-19 15:30:00

Meghalt a kórházban a szigetszentmiklósi akkugyárban keletkezett tűz egyik sérültje

A rendőrség foglalkozás körében elkövetett halált okozó veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoz.

Életét vesztette a kórházban a szigetszentmiklósi akkumulátor-újrahasznosító üzemben március 14-én keletkezett tűz egyik sérültje, az ügyben nyomozást rendelt el a rendőrség - értesült a Privátkopó bűnügyi portál.

A SungEel Hitech akkumulátor-újrahasznosítással foglalkozó dél-koreai cég magyarországi leányvállalatának szigetszentmiklósi üzemegységében műszaki hiba miatt ütött ki tűz, a balesetben három ember sérült meg. A portál úgy tudja, egyikük sérülése olyan súlyos volt, hogy a kórházban belehalt. A történtek után a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság foglalkozás körében elkövetett halált okozó veszélyeztetés gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

A lap felidézi, hogy 2022. júliusában ugyanezen dél-koreai cég bátonyterenyei telephelyén is súlyos baleset - úgynevezett technológiai robbanás - történt, amelynek következtében egy ember súlyosan, három könnyebben megsérült. Az eset körülményeit a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt. A Privátkopó megjegyzi, hogy a céget több alkalommal is megbírságoltak már a hatóságok a munkavédelmi hiányosságok, illetve szabálytalanságok miatt, ennek ellenére Nagy-Majdon József, Bátonyterenye fideszes polgármestere, valamint a város két alpolgármestere nemrégiben Dél-Koreába utazott a SungEel HiTech Co Ltd. meghívására, a cég ugyanis a magyarországi üzem további bővítését tervezi.