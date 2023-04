P. L.;

kémkedés;Miniszterelnöki Kabinetiroda;orosz nagykövetség;antenna;

2023-04-19 16:51:00

Rogán Antal tárcája mindenkit megnyugtatott, nincs probléma az orosz nagykövetségi antennákkal

A Miniszterelnöki Kabinetiroda azt állítja, a nemzetbiztonsági szervek nem tapasztaltak telefonos kommunikációs lehallgatásra utaló jeleket.

Közleményt adott ki a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda, miután a VSquare tényfeltáró portál nyomán lapunk is beszámolt arról, hogy az orosz nagykövetségek tetején híradástechnikai szempontból elég jelentős antennák figyelnek Stockholmtól Brüsszelig Európa-szerte, így Budapesten is, amelyekkel a főváros nagy részét le is tudják hallgatni.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda azt írta, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri az ilyen és ehhez kapcsolódó eszközök kérdéskörét, a sajtóban írtak pedig téves következtetéseken alapulnak. A tárca – fűzhetjük hozzá – egyelőre nem állt elő bizonyítékokkal, hogy a VSquare állításai miért tévesek.

A tárca mindenesetre arra alapozta a megállapítását, hogy a nemzetbiztonsági szervek technológiai elhárító tevékenységük során nem tapasztaltak telefonos kommunikációs lehallgatásra utaló jeleket. Hozzátették, hogy amennyiben ilyenre sor kerülne, annak feltárására és megakadályozására minden képességgel rendelkeznek.