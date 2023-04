Muhari Judit;

felmérés;esélyegyenlőség;Publicus;

2023-04-20 07:29:00

Itt a felmérés, csak minden ötödik ember szerint van esélyegyenlőség a férfiak és a nők között Magyarországon

A válaszadók majdnem fele ugyanakkor úgy gondolja, hogy ugyan nincs egyenlőség, de azért az eltérés nem jelentős a két nem lehetőségei között.

Csak minden ötödik ember szerint van esélyegyenlőség a férfiak és a nők között Magyarországon – derül ki a Publicus Intézet lapunk számára készített kutatásából. A válaszadók majdnem fele (46 százalék) ugyanakkor úgy gondolja, hogy ugyan nincs egyenlőség, de azért az eltérés nem jelentős a két nem lehetőségei között. Teljes egyenlőtlenséget csak 29 százaléknyi válaszadó lát. Ez meglepő abból a szempontból, hogy európai összevetésben kevés itthon a nő a vezetői posztokon, ahogy például a kormány tagjai között is jóval nagyobb a férfiak aránya Magyarországon, mint a legtöbb nyugati országban.

Azt, hogy ki mennyire elégedett, jelentősen befolyásolja a pártszimpátia. A Fidesz támogatóinak relatív többsége kevésbé kritikus: 44 százalékuk látja úgy, az esélyegyenlőséggel minden rendben van, és csak 13 százaléka jelezte, hogy határozottan egyenlőtlennek tartja a két nem helyzetét. Az ellenzék táborában az arány éppen fordított: csak 8 százalék elégedett, míg 92 százalék valamilyen formában egyenlőtlenséget tapasztal. Érdekes a válaszok nemek szerinti bontása is; abból kiderül, hogy még a férfiaknak is csak a szűk harmada (31 százalék) gondolja azt, hogy a férfiak és a nők számára ugyanolyanok a lehetőségek itthon. Ezt egyébként – feltehetően a már meglévő élettapasztalatok miatt – legkevésbé az idősek gondolják így, illetve a fővárosban élők is inkább kritikusak, ha a nemek közötti esélyekről van szó. Utóbbi egybecseng azzal, hogy a kisebb településeken arányaiban több a fideszes szavazó, ám a korosztályoknál épp fordított képet látunk; hiába népszerűbb az idősek körében a kormánypárt, mégis ők a fiataloknál nagyobb arányban tapasztalnak egyenlőtlenségeket.

A válaszokból mindenesetre némileg javuló tendencia olvasható ki. Arra a kérdésre, hogy az utóbbi években jobb lett-e a nők helyzete az esélyegyenlőségben, 45 százalék válaszolt igennel, míg 33 százalék nemmel. Feltűnő, hogy erre a kérdésre minden ötödik ember nem tudott vagy nem akart válaszolni. Persze itt is a kormánypárti szimpatizánsok húzzák felfelé az átlagot, ők 71 százalékban látnak javulást, míg ez az arány az ellenzékieknél 30, a bizonytalanoknál pedig 39 százalék. Figyelemre méltó azonban, hogy még a nők 37 százaléka is javulást lát, igaz, ettől csak minimálisan marad el azok száma, akik romló tendenciát tapasztalnak (36 százalék).

Kiderül ugyanakkor a kutatásból, hogy minden negyedik válaszadó ismer olyan nőt, aki a megítélése szerint bántalmazó kapcsolatban él.