2023-04-19 20:51:00

Több ezer, korábban magyar és orosz nyelvű kamu Twitter-fiók törökre változott a törökországi választáshoz közeledve

A Twitter 2020-ban mintegy 7340 török kamuprofilt tiltott le „államhoz köthető információs műveletek” miatt.

Május 14-én választások lesznek Törökroszágban, ennek alkalmával pedig a népszerűségében igencsak megingott Recep Tayyip Erdogannak elviekben akár véget is érhet a húsz éve töretlen hatalma. Be is indult a befolyásolási gépezet: a Middle East Eye szerint több ezer, korábban orosz és magyar nyelven működő Twitter-fiók hirtelen török nyelvűre váltott - számolt be a portál nyomán az rtl.hu.

Turan Han, a Datailor nevű politikai tanácsadó cég vezetője a Middle East Eye-t arról tájékoztatta, azonosítottak egy körülbelül 12 ezer, gyaníthatóan automatizált Twitter-fiókokból álló hálózatot, amely hipp-hopp megváltoztatta az identitását: a kamuprofilok 56 százaléka korábban orosz, 28 százaléka pedig magyar nyelven osztott meg bejegyzéseket. A maradék 16 százalék angolul működött. A szakértő kiemelte:

Turan Han elmondta, Törökországban a kormányoldal és az ellenzék is felhasznál automatizált Twitter-fiókokat ahhoz, hogy a közösségi médiában a maguk üzeneteit terjesszék. Recep Tayyip Erdogan török elnök, valamint Kemal Kilicdaroglu és Muharrem Ince elnökjelöltek egyaránt használnak kamuprofilokat, s állítólag utóbbi különösen aktív ebben.

A módszer persze nem új, a 2016-os amerikai elnöválasztás óta Oroszországot is gyakran megvádolják azzal, hogy a közösségi médiában terjesztett álhírekkel manipulálják más országok választásainak eredményeit. Igaz, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a törökké változott korábbi orosz nyelvű kamuprofilokkal konkrétan Oroszország próbálná meg a törökországi választást a maga javára befolyásolni: elviekben meg is vásárolhatták őket arra célra, hogy bizonyos közéleti szereplők követőinek számát mesterségesen feltornásszák.

A cikkben felidézik, hogy a Twitter egyébként még 2020-ban mintegy 7340 török kamuprofilt tiltott le „államhoz köthető információs műveletek” miatt, azonban miután Elon Musk a mikroblogon történt hatalomátvétele után kirúgta az álhírek és kamuprofilok kiszűrésére szakosodott csapatot, a Twitter meglehetősen korlátozottan tud reagálni az ehhez hasonló ügyekre.