2023-04-21 07:00:00

Több ezer diáknak kellett újraírni a kompetenciamérést

Összesen 3600 tizedik évfolyamos tanulónak kellett újraírnia tavaly a 2022-es digitális kompetenciamérés tesztjeit, miután az informatikai rendszer több esetben nem működött megfelelően - tudtuk meg az Oktatási Hivataltól (OH).

A méréseket a múlt évben végezték el először digitális formában, a tesztek kitöltése április 20-án, a tizedik évfolyamokon kezdődött meg mintegy 80 ezer tanuló bevonásával, de már az első napon problémák adódtak: előfordult, hogy kitöltés közben leállt a rendszer, más esetben egyszerűen kiléptette a tanulókat.

Az OH tájékoztatása szerint a 2022. április 20. és május 31. közötti, 30 tanítási napot felölelő mérési időszakban egy olyan nap fordult elő, amikor egy “minden résztvevőt érintő körülmény” miatt az aznapi tanulók számára lehetővé tették a mérés újraírását függetlenül attól, az iskolában tapasztaltak-e hibát. Az OH korábban egyébként “terheléses támadással” magyarázta a leállásokat.

A hivatal érdeklődésünkre azt írta, az első évben nem a feldolgozás gyorsítása volt a fő cél, hanem a mérések kiterjesztése. Az egyes intézményi és feladatellátási helyi jelentéseket egyébként folyamatosan teszik közzé.

Hozzátették: fejlesztéseket is végeztek, ennek köszönhetően az idei kimeneti mérések előzetes eredményeit már az idei tanévben kézhez vehetik a tanulók. Mint arról korábban a Népszava is beszámolt, az idei tanévtől két új országos mérést vezettek be az iskolákban, szeptember és november között úgynevezett bemeneti méréseken kellett részt venniük a 4., 5., 6., 8. és 10. évfolyamosoknak. Idén márciustól júniusig pedig 4-től 11. évfolyamig minden tanulónak kimeneti méréseken kell részt vennie. A tesztek célja, hogy a tanulók teljesítményét, tanév közbeni fejlődését vizsgálja.