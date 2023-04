Á. B.;Á. Z.;

2023-04-21 10:44:00

„Hogy viselkednél, ha azt hallanád, hogy Magyarország rárontott Dél-Szlovákiára?” – kérdezte a volt szlovák kormányfő

Azt érzékeltette, mennyire abszurd az Orbán-kormány követelése, hogy ne szállítsanak fegyvert az orosz támadás alatt álló Ukrajnának.

Már hetek óta kampányol a korábbi szlovák kormányfő, a konzervatív OĽaNO elnöke.

Igor Matovič mostanság gyors egymásutánban tartja a lakossági fórumokat, így volt ez egy Zsolna megyei rendezvényen, ahol sikerült egy erőteljesen magyarellenes kijelentéssel előállnia, amikor valaki az ukrajnai fegyverszállításról kérdezte. – Most akkor képzeljük el, hogy a magyarok azt mondanák, hogy elveszik a mi Dél-Szlovákiánkat. Ön vagy bárki más, aki hazafinak érzi magát, nem kérnénk meg a lengyeleket, hogy adjanak fegyvereket? Vagy a cseheket, hogy védekezni tudjunk? Hogy a határok mögé szorítsuk a magyarokat, mert ez a mi hazánk? Ilyen helyzetben vannak az ukránok is, ha tetszik, ha nem. Az oroszok azt veszik most el, ami nem az övék... és ha a magyarok ugyanígy elvennék az ország déli részét, védekeznénk - fejtegette a politikus.

Később ismét előkerült Magyarország, az egyik résztvevő ugyanis arról elmélkedett, milyen sok „náci” van Ukrajnában. – Hogyan viselkednél, ha - és egyáltalán nem mondom, hogy ilyen fenyegetne, ahogy azt Rastislav Káčer mondja, de mégis, mit tennél, ha egy reggel bekapcsolnád a híreket, és azt hallanád, hogy Magyarország rárontott Dél-Szlovákiára? Fegyvert ragadnál, hogy megvédd az országot? Vagy azt mondanád, hogy vigyék csak, hiszen ott úgyis magyarul beszélnek? - idézte a kérdést a Paraméter cikke, amelyet a 24.hu fedezett fel.

A magyarellenességről árulkodó kiszólásokon túl – fűzhetjük hozzá – Szlovákia ki is veszi a részét az Ukrajna felé tartó fegyverszállításokból, az első négy MiG-29-es vadászgépet március végén el is küldte az ukránoknak. Eközben az Orbán-kormány már hirdetésekben kárhoztatja a nyugati országokat, mondván, a fegyverszállítások csak növelik a konfliktus világ- és atomháborúvá fajulásának a veszélyét.

Igor Matovič rendre szereti meglepni a nyilvánosságot meghökkentő nyilatkozatokkal. Mint mi is beszámoltunk róla, pár évvel ezelőtt, még kormányfőként egy rádióinterjúban közölte, hogy gazdasági miniszterük egy idióta, akitől hánynia kell és a sírás kerülgeti, amiért nem képes időben beszereznie a kabinetnek koronavírus-teszteket