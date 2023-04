nepszava.hu;

2023-04-21 19:37:00

Futóverseny, biciklis felvonulás, Föld napja, rakpartlezárás, közlekedési káoszra készülhet a hétvégén Budapest

Korlátozások, útlezárások, elterelések várhatók a fővárosban, autóval közlekedni nem lesz érdemes, de a tömegközlekedésben is leállások, elterelések lesznek.

Szombaton és vasárnap is jelentős forgalmi változásokra kell készülni a fővárosban – írja a Népszavához eljuttatott közleményeiben a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Most hétvégén tartják a 38. Telekom Vivicittá Városvédő Futást. A sportrendezvény idején, április 22-én szombaton és 23-án vasárnap több helyen is lezárások várhatók, amelyek a közösségi közlekedést is érintik.

A futóverseny miatt szombaton 14 órától lesznek közúti korlátozások Pesten a Margitsziget–Árpád híd–Népfürdő utca–Carl Lutz rakpart–Jászai Mari tér–Margit híd–Margitsziget útvonalon, míg vasárnap már reggeltől Pesten és Budán a Margitsziget–Árpád híd–Népfürdő utca–Pesti alsó rakpart–Közraktár utca–Fővám tér–Szabadság híd–Szent Gellért tér–Műegyetem rakpart–Pázmány Péter sétány–Budai alsó rakpart–Döbrentei tér–Várkert rakpart–Szarvas tér–Attila út–Alagút–Clark Ádám tér–Fő utca–Jégverem utca–Bem rakpart–Halász utca –Budai alsó rakpart–Árpád fejedelem útja–Szentlélek tér–Árpád híd–Margitsziget útvonalon.

A közösségi közlekedés a futóverseny útvonalán különböző időpontokban, eltérő módon de több tucatnyi járatot, a többi között a 26-os, a 34-es, a 106-os buszokat, a 79-es trolibuszt, és a 4-es és a 6-os villamost érinti szombaton. Van, amikor egy-egy járat nem közlekedik, de olyan is, hogy megállókat hagy ki vagy terelt útvonalon jár. Vasárnap az említett járatok mellett a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok is csak rövidített útvonalon járnak, nem jár majd a 16-os busz, de változik az 5-ös, a 105-ös, a 107-es busz, a 154-es busz, valamint a 19-es, a 41-es, a 47-es és a 49-es villamosok közlekedése, Óbudán sem lesz jobb a helyzet, ahol a 9-es, a 29-es, a 118-as, a 134-es, a 137-es, a 218-as és a 237-es autóbuszok is módosított útvonalon közlekednek.

A BKK szerint az utazás megtervezéséhez is érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, már csak azért is, mert szombat délután további forgalmi változások lesznek az I Bike Budapest kerékpáros felvonulás miatt. A résztvevők a Hősök teréről vonulnak a Margitszigetre, többek között az Andrássy út és mindkét alsó rakpart érintésével. A 16 és 18 óra között az érintett útvonalon a keresztirányú forgalmat néhány perces várakozásokkal engedik át, a felvonulás útvonalával megegyező hosszirányú forgalmat korlátozni kell, ezért az érintett BKK-járatok – ígygy a 20-as, 30-as, 79-es, 230-as buszok, a 75-ö és a 83-as trolibuszok is módosított útvonalon közlekednek.

Akinek még ez nem lenne elég, a Föld napjához kapcsolódó változatos programok színesítik a hétvégi rakpartnyitást, így autóval nem lehet közlekedni a Pesti alsó rakparton, ahol színes szabadtéri programok várják a gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel közlekedőket. A rakpartszakaszt a Margit híd és az Erzsébet híd közelében lévő Irányi utcai lehajtó között lehet autómentes környezetben használni, és a 2-es villamosvonal alatti „viadukt” is megnyílik az érdeklődők előtt. Az érintett hidak környéként is forgalmi változások, elterelések lesznek.

Aki a budapesti aszfalt koptatása helyett a zöldbe, a város egyik legnagyobb parkjába, a Városligetbe vágyik, annak szombaton ott is zsúfoltságra kell számítania, hiszen idén is ott tartják meg, immár a X. Országos Rendőr- és Tűzoltónapot.