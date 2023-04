P. L.;

2023-04-22 09:32:00

Több mint 816 millió forintért újítják fel a Parlament egyik termét

Ez négyzetméterenként több mint ötmillió forint.

Bruttó 816,6 millió forintot költenek a Parlament gróf Apponyi Albert termének felújítására, s bár az Országház védett, műemléki épület, speciális adottságokkal és egyedi díszítőelemekkel, ez az összeg első hallomásra mégiscsak soknak tűnhet - írja a hvg.hu.

Az Apponyi-terem a Parlament főemeletének 58-as számú szobája, amely a Kossuth térre néző oldalon, az épület sarkában található. Ez a helyszíne az Országgyűlés egyik legfontosabb testületének, a Törvényalkotási Bizottság üléseinek, ugyanakkor az Országház termei közül nem ez a legnagyobb és nem is a legdíszesebb.

A felújítási munkálatok tavaly szeptember 30-án kezdődtek el, elviekben 13 hónap alatt kellene végeznie vele a közbeszerzést elnyerő Fővárosi Építő Zrt.-nek, vagyis idén október 31-éig. A munkáért kifizetendő 816,6 millió forint azonban így is soknak tűnik annak fényében, hogy a terem 160 négyzetméteres, vagyis elviekben 5,1 millió forintba kerül minden egyes négyzetméter felújítása. Igaz, a tényleges munkaterület nagyobb, mint 160 négyzetméter, ugyanis a munkák a szomszédos, 57-es termet is érintik 15 négyzetméteren, illetve „feladatokkal érintett terület” egy 200 négyzetméteres padlástér is. Ha ezeket is beleszámoljuk, akkor 375 négyzetméter jön ki, és a négyzetméterár lecsökken 2,2 millió forintra, bár a munkafolyamatok nyilván eltérőek lehetnek.

A lap ugyanakkor több összehasonlítás alapján is drágának ítéli meg a projektet, például a Parlament díszlépcsője feletti impozáns terem, a Delegációs terem 2017. évi felújítása bruttó 650 millió forintba került annak ellenére, hogy bonyolultabb kialakítású és díszesebb terem a most felújítandó, gróf Apponyi Albertről elnevezettnél, ráadásul a területe is nagyobb annál, 190 négyzetméteres.