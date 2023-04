P. L.;

Elköltöttek rá egymilliárdot, de legalább kong az ürességtől a szegedi parkolóház

Az önkormányzat öt éve nem tud mit kezdeni az épülettel.

Eddig több mint egymilliárd forintjába került a szegedi önkormányzatnak megépíteni és fenntartani azt a parkolóházat, amit még húsz évvel ezelőtt nyitottak meg. A hét emeletes, összesen 150 személyautó tárolására alkalmas parkoló működése soha nem volt gazdaságos, azonban felújítani és lebontani is nagyon drága lenne - írja a Telex.

A belvárosi Arany János és Dózsa György utca sarkán álló parkolóházat 2001-től építették egy svéd cég berendezéseivel több mint nettó 730 millió forintért. A parkolóházat 2003 májusában nyitották meg, de már akkor is komoly nézetkülönbség volt miatta a politikai térben: az építkezés még a fideszes Bartha László polgármesteri mandátuma alatt indult meg, mire azonban elkészült a beruházás, addigra leváltották, a Botka László irányította baloldali városvezetés pedig meg sem jelent az ünnepélyes megnyitón.

A parkolóház népszerűségét azonban nem hozta meg, hogy a meglehetősen bonyolult teherliftes rendszere miatt - valamint amiatt, hogy a hétemeletes parkolóházhoz egyetlen beléptetőkaput építettek -, majdnem tíz perc kellett egy kocsi beállásához, s kiadáskor ha sokan jöttek egyszerre az autójukért, akkor akár 20-30 percet is várni kellett rosszabb esetben. A vas- és betonmonstrum kihasználtsága így aztán mindvégig 30 százalék alatt maradt, míg végül 2018 nyarán be is zárták. Nagy Sándor szegedi alpolgármester a lapnak elismerte, hogy azóta nem is tudtak vele mit kezdeni, az autók tárolására szolgáló terület üresen áll.

Megoldás pedig egyelőre nincs, mivel a személyautókra méretezett „kalitkákból” álló vasállványzatoknak a lebontása is igen költséges feladat, ráadásul ha kiszedik a szerkezeteket, úgy valószínűleg a ház sem maradhatna egészben. Márpedig az épület teljes lebontása a becslések szerint akkora költség lenne, amit gyaníthatóan a telek későbbi eladásának az ára sem tudna fedezni.