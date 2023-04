P. L.;

Fidesz;sportszövetségek;Schmidt Ádám;

2023-04-22 12:40:00

Úgy tűnik, fidesztelenítené a sportot az új államtitkár, mindehhez állítólag Orbán Viktortól is megkapta a felhatalmazást

Schmidt Ádám jóval szilárdabb vízióval rendelkezik elődjénél, Szabó Tündénél.

A kétharmados Orbán-kormány regnálásának 2010. évi kezdete után néhány év alatt telepakolták a legtöbb sportszövetséget fideszes káderekkel, a közelmúltban azonban látszólag fordított tendencia mutatkozik, nem függetlenül Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár ténykedésétől - írta meg a Telex.

A lap szerint Schmidt Ádám sokkal erélyesebben kezeli a területet elődjénél, Szabó Tündénél, és a víziója is konkrétabb, mindenekelőtt a szakmaiság visszaállítása terén. Mindehhez állítólag Orbán Viktortól is megkapta a felhatalmazást. A lap információi szerint az államtitkárnak már tavaly júniusi kinevezése előtt volt egy listája azokról, akik nem végzik megfelelően a munkájukat, így ha kirúgásokat nem is vezényel, de a tisztújításokon szépen csendben háttérbe vonulhatnak egyes, politikailag elkötelezett sportvezetők.

A folyamat augusztusban indult el, amikor a röplabdaszövetség elnöki posztjáról távozott Kovács Ferenc, Nyíregyháza fideszes polgármestere, és bár Menczer Tamás külügyi államtitkárnak megtetszett a pozíció, végül nem engedték neki, hogy ő kerüljön a helyére. A következő kieső Vári Attila lett, aki bár kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok vízilabdázó, belépett a politikai térbe: 2019-ben a Fidesz-KDNP pécsi polgármesterjelöltje volt, a választáson azonban simán kikapott Péterffy Attilától, így a városi Fidesz-frakcióba ült be. Vári eztán még évekig a Magyar Vízilabda-szövetség elnöki pozíciójában maradt, ahonnan tavaly októberben lemondott, mondván, hogy új kihívás érkezett az életébe a nemzeti képzési és módszertani központ formájában. Utódja Madaras Norbert, szintén kétszeres olimpiai bajnok, valamint kétszeres világbajnok pólós lett. A különbség kettejük között, hogy ő nem vált politikailag megosztóvá.

A következő távozó Szabó László volt, aki az első Orbán-kormány alatt volt helyettes államtitkára az Ifjúsági és Sportminisztériumnak. Szabó a Magyar Sakk Szövetség elnöki posztját hagyta ott, el sem indult a márciusi tisztújításon. Perpillanat a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöki székét is ő foglalja el, de még kérdéses, hogy maradhat-e ezen a poszton.

A sportelnökséget elhagyó fideszesek között nagyágyú is akad: Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető a Magyar Kézilabda Szövetség éléről távozott áprilisban, helyét Ilyés Ferencnek, korábbi magyar válogatott kézilabdázónak, olimpiai negyedik helyezettnek adta át, ezzel itt is szakember váltotta fel a pártpolitikust. A Telex vele kapcsolatban megjegyzi, hogy Kocsis Máté és Schmidt Ádám között régóta feszült a viszony, ennek ellenére a frakcióvezető elvileg már korábban is gondolkodott a távozáson.

Végül a legutóbbi - vagyis az ötödik - a sorban Szalay Ferenc, Szolnok fideszes polgármestere, akivel kapcsolatban április 17-én lett világos, hogy nem indul újra a Magyar Kosárlabda Szövetség május 2-ai tisztújító közgyűlésén. Ez annak ellenére történt, hogy a lap szerint Szalay az utolsó pillanatig küzdött, hogy újraindulhasson, noha szakmailag több ponton is lehetett kifogásolni a tevékenységét, például amiatt, hogy az elnökségben már nem ül a kosárlabdához értő ember, valamint, hogy a férfi kapitány, Ivkovics Sztojan felett nincs valódi kontroll. Szalay utódja viszont ugyancsak a sportágból érkezik, Báder Márton személyében.

Az egyelőre nem tisztázott, hogy a folyamat hol folytatódik - ha folytatódik, mindenesetre kritikák azért megfogalmazódhatnak: korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a Kósa Lajos elnökölte Magyar Országos Korcsolyaszövetségben például nagyítóval kell keresni a magyar sportolókat, mert a nemzetközi műkorcsolya megmérettetéseken túlnyomórészt oroszokat, illetve más, külföldi származású versenyzőket indítanak.

Csampa Zsolt a Magyar Vívószövetség élére ejtőernyőzött be még 2012-ben (és e pozícióját azóta is megőrizte), miközben 2010–2014 között „az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság” elnöke volt. Felmerülhet Lázár János távozása is a Magyar Tenisz Szövetség éléről, igaz, ő valószínűleg ezt nem fogja akkora veszteségként megélni, tekintve, hogy eleve azért került oda 2020-ban, mert elődje, Szűcs Lajos fideszes parlamenti jegyző 4 milliárdos hiányt és egy füstbe ment tenisztornát hozott össze, az ebből fakadó fesztülségek miatt pedig erős ember kellett a szervezet élére. A Magyar Birkózó Szövetség elnöki pozícióját pedig jelenleg Németh Szilárd rezsibiztos foglalja el, igaz, a lap szerint ő a sportban nem annyira megosztó személy, mint a politikában - inkább a szakemberekre bízza a döntéseket.