Juhász Dániel;Árpási Bence;

oktatás;sztrájk;Magyarország;diák;tanár;

2023-04-24 08:15:00

Itt a sztrájk napja, hétfő reggel diákok és tanárok foglalták el a Belügyminisztérium bejáratát

Több tucat diák és tanár kezdett ülősztrájkba hétfő délelőtt a Belügyminisztérium épülete előtt a pedagógusok jogállásának megváltoztatása elleni sztrájk napján.

A demonstráció résztvevői a tárca Széchenyi téri bejáratát foglalták el, csendben ülnek és különféle transzparenseket tartanak maguk előtt. Reggel hétkor a Szent István Bazilika előtt gyülekeztek, innen mentek át a tárcához. A megmozdulást nem jelentették be, a rendőrök háromnegyed nyolc környékén elkezdték igazoltatni a résztvevőket.

A demonstráción megjelentek politikusok is, a momentumos Orosz Anna és Tóth Endre mellett Tordai Bencét, a Párbeszéd Magyarországért társelnökét is lehetett látni a Belügyminisztériumnál.

Országszerte több köznevelési és szakképzési intézményben a tanárok, oktatók munkabeszüntetésével kezdődik a hét, miután április 24-ére a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) újabb egységes sztrájknapot hirdetett, mert a kormány továbbra sem adott elfogadható ajánlatot az érdekképviseletek bér és munkaterhekkel kapcsolatos követeléseire. Ehelyett inkább a köznevelési törvény módosításával, valamint egy új jogállási törvénnyel szűkítenék a pedagógusok jogköreit, növelnék munkaterheiket, megszüntetnék közalkalmazotti státuszukat.

A PDSZ – amely élőben közvetít a demonstrációról – és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) vezetői pénteken egyeztettek legutóbb a köznevelésért is felelős Belügyminisztérium képviselőivel, az érdekvédők szerint eredménytelenül, a kormány továbbra is ragaszkodik saját elképzeléseihez.

Ha a mostani tervek valósággá válnak, a tantestületek szinte semmiről nem dönthetnek majd önállóan, egy pedagógus napi munkaideje 12 óra, heti munkaideje 48 óra is lehet, évi 80 óra helyettesítést is előírhatnak számukra, valamint a szabadságukról is berendelhetőek és bármely intézménybe “átvezényelhetők” lesznek. A kabinet ezért cserébe azt ígéri, 2025-re bruttó 800 ezer forint lehet a pedagógus átlagbér, de a PSZ szerint “a kormány mézesmadzagjáról leolvadt a méz és láthatóvá vált a korbács”.

A sztrájkot követően tüntetés is lesz hétfő délután négy órától Budapesten, az új pedagógustörvény bevezetése ellen demonstrálók a Kálvin tértől vonulnak majd át a Belügyminisztérium elé. A jogszabálytervezetek visszavonásáért petíció is indult, amit eddig több mint 21 ezren írtak alá.