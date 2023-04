Juhász Dániel;

oktatás;sztrájk;Magyarország;tanár;jogállás;

2023-04-24 13:35:00

Több ezer tanár sztrájkol, volt, ahol a még be sem vezetett státusztörvény előírásaival próbálták lebeszélni őket

Az egyik iskolában az igazgató „elfelejtette” tájékoztatni a szülőket a pedagógusok munkabeszüntetéséről, ezért jogellenesnek nyilvánította azt. Az Orbán-kormány kedden tárgyal a szakszervezetekkel.

Hétfőn országszerte több ezer pedagógus szüntette be a munkát a sztrájkot meghirdető Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője szerint, hogy így tiltakozzanak az Orbán-kormány “oktatáspolitikája” és a készülő új státusztörvény ellen, amellyel kabinet egyebek mellett megszüntetné a pedagógusok közalkalmazotti státuszát és az eddiginél is több munkaterhet róna rájuk. Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta, számos visszajelzést kaptak olyan intézményekből, ahol a tantestület közel száz százaléka vállalta a sztrájkot.

Nem mindenhol ment gördülékenyen a munkabeszüntetés megszervezése, a PDSZ ügyvivője szerint voltak olyan esetek is, amikor az intézményvezető vagy a fenntartó (tankerület, illetve egyház is), kifejezetten megtiltotta a sztrájkot.

Az egyik érintett iskolában például az igazgató „elfelejtette” tájékoztatni a szülőket a pedagógusok munkabeszüntetéséről, ezért jogellenesnek nyilvánította azt. - Ilyen egyszerűen nincs, ha az intézményvezető mulasztott, ő nem tartotta be az előírásokat, nem lehet a sztrájkot törvénytelennek nevezni – fogalmazott Nagy Erzsébet. Beszámolt olyan esetekről is, amikor az intézményvezetés a még csak tervezet formájában létező státusztörvény előírásaival próbálta lebeszélni a tanárokat a sztrájkról,

A munkabeszüntetés mellett más tiltakozó akciókra is sor került, Budapesten diákok és pedagógusok egy kisebb csoportja ülősztrájkba kezdett a Belügyminisztérium bejárata előtt, a szegedi Gregor József Általános Iskola előtti járdára pedig szülők írtak fel biztató üzeneteket, volt, aki süteményt is vitt a sztrájkolóknak. Ugyancsak Szegeden tanárok és szülők 150 darab, vörösre festett kavicsot helyeztek el a Szegedi Tankerületi Központ épülete előtt, amelyek azokat a helyi pedagógusokat szimbolizálták, akik már jelezték, ha a kormány bevezeti a státusztörvényt, elhagyják a tanári pályát. A városban a sztrájkolók száma is magas volt, több mint húsz általános iskolában, gimnáziumban és szakképző intézményben tiltakoztak a pedagógusok, oktatók.

De sztrájk volt egyebek mellett gyöngyösi, szolnoki, pécsi, békéscsabai, keszthelyi, kecskeméti, esztergomi, szentesi, makói, érdi, nyergesújfalui, sashalmi, ácsi, répcelaki, gödi, domaszéki oktatási-nevelési intézményekben is. Volt, ahol a szülők is szolidárisak voltak, például a Szentistvántelepi Általános Iskolában csak a diákok 4 százaléka jelent meg reggel. Az iskolák pedagógusai mellett munkabeszüntetéssel tiltakoztak a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat dolgozói, valamint több óvoda pedagógusai is. A kispesti Bóbita Óvodában nem a sztrájkot, hanem a polgári engedetlenséget választották.

A PDSZ ügyvivője, Nagy Erzsébet lapunknak azt is elmondta, kedden újabb egyeztetés lesz a Belügyminisztériumban a szakszervezetek és a köznevelési államtitkárság között.