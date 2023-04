Kuklai Katalin;

fulladás;életmentés;kerti medence;

2023-04-25 11:11:00

Az otthoni kerti medencés balesetek többnyire akkor történnek, amikor a felnőttek a házban vannak. Az elmúlt négy évben összesen hét 16 év alatti gyermek vesztette életét.

Édesanyja kezdte újraéleszteni kétéves fiát, aki a kerti medencébe esett szombaton a Győr-Moson-Sopron megyei Mosonszolnokon. A nő rövid időre felügyelet nélkül hagyta a gyermeket, és a házból kiérkezve azt látta, hogy az beesett a csővázas medencébe. Az anya azonnal hívta a mentőket, és a telefonos útmutatás segítségével kezdte újraéleszteni eszméletlen gyerekét, majd mentőhelikopter érkezett a helyszínre. A mentők több mint egy órán át küzdöttek a gyerekért, többször is újraélesztették, végül sikerült megmenteni az életét. A rendőrök kiskorú veszélyeztetése miatt indítottak eljárást.

„Gyermek soha ne mehessen ki egyedül a medence környékére sem!” – hívta fel a figyelmet Illés Zoltán vízimentő. „Sok videót láthatunk az interneten, hogy a kisgyerekek milyen leleményesek, hogyan másznak ki a kiságyból, járókából. De ahogy ezekből ki tudnak mászni, sajnos ugyanúgy be is tudnak mászni a medencébe. Sok kerti medence már akkora, hogy télre nem kell leereszteni a vizét, csak letakarják ponyvával. Így most is van víz ezekben, hiába nincs még nyár, a gyerek veszélybe kerülhet.” A vízimentő hozzátette: életkortól függetlenül ha valaki vízbe megy – legyen az élővíz, strand vagy kerti medence –, legyen a környezetében valaki. Ugyanis egy felnőtt is bármikor rosszul lehet, történhet vele olyan, ami miatt segítségre van szüksége. Egy nem túl mély medencében is tragédiához vezethet a felelőtlen fürdőzés. Megoldást jelenthet az is, ha elkerítjük a kerti medencét, vagy olyan fedést teszünk rá, amit egy kisgyerek nem tud elmozdítani. „De ezek általában olyan építmények, amiket senki nem szeretne a kertjében látni” – jegyezte meg Illés Zoltán. Ha már úszni valamennyire tudó gyerekről van szó, és a víz is kicsit mélyebb, akkor adhatunk rá karúszót is, de inkább üljön be a szülő is a gyerekkel a vízbe játszani, az a legbiztonságosabb megoldás, így tud azonnal segítséget nyújtani, amennyiben szükséges. Ez a közös játék ráadásul nagy élmény is a gyereknek.

Ha mégis bekövetkezik a baj, és a gyermeket eszméletlen állapotban találja a szülő a medencében, természetesen azonnal ki kell húzni őt a vízből, és ellenőrizni, hogy a gyermek lélegzik-e. Amennyiben nem, akkor el kell kezdeni az újraélesztést. „Egy dolog biztos: ha a gyerek bekerült a vízbe, és ott elveszítette az eszméletét, biztos, hogy mentőre lesz szükség, azonnal értesíteni kell őket. Ha a tüdőbe víz került, mindenképpen orvosi segítségre van szükség, akkor is, ha a gyermek lélegzik, hiszen idegen anyag került a tüdőbe, ami komplikációkat okozhat. Nagyon ritkán ugyanis előfordul, hogy a tünetek csak jóval később, akár több óra elteltével jelentkeznek. Az úgynevezett másodlagos fulladás azt jelenti, hogy a belélegzett víz felgyűlik a tüdőben, irritálja a szöveteket, tüdőödémát és légzési nehézségeket okoz, ez pedig halálhoz is vezethet" - mondta Illés Zoltán.

Évente átlagosan 15 otthoni medencében történt fulladás miatt riasztják a mentőket. Ennek a döntő többsége a 0-3 éves korosztályt érinti - tudtuk meg Győrfi Páltól. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője lapunknak elmondta: „2019-22-ben összesen 21 egyéves gyerekkel kapcsolatos esethez vonultak ki a mentők országszerte. Egyértelműen az egyéves kor körüli gyermekek a legveszélyeztetettebbek, amikor elkezdenek totyogni, és átbuknak a medence peremén, de annyira még nem ügyesek, hogy fel tudjanak állni a vízben. A légzőnyílások így a víz alá kerülnek. Ezeknek a többsége szerencsére nem végződött halállal, sikerült időben kimenteni a gyermekeket, bár 2020-22-ben összesen három esetben szükség volt újraélesztésre. Az elmúlt négy évben összesen hét 16 év alatti gyermek vesztette életét otthoni medencében."

Győrfi Pál, aki maga is négygyermekes édesapa, arra hívta fel a figyelmet, hogy a többgyerekes családokban nagy a kísértés, hogy magukra hagyják a szülők a gyerekeket, mondván, a nagyobb testvérek vigyáznak a kisebbekre, ez azonban komoly veszélyforrás. „Sajnos az a tapasztalatunk, hogy vészhelyzetben a nagyobb testvér nem tud megfelelően reagálni. Racionálisan azt várnánk, hogy elkezd kiabálni, vagy berohan a szülőért, hogy baj van, de ehelyett sokkos állapotba kerül a nagyobb testvér, vagy lefagy, és későn szól a szülőknek. Egy 4-5 éves gyerekre még nem lehet rábízni, hogy vigyázzon a kis testvérére.”