2023-04-25 12:25:00

Itt a bejelentés, Joe Biden indul a 2024-es amerikai elnökválasztáson

Ő a legidősebb politikus, aki valaha elnyerte az amerikai elnöki tisztséget. Kampányszlogenje az lesz, hogy let's finish the job, vagyis fejezzük be a munkát.

A személyes szabadság az alapja annak, hogy amerikaiak vagyunk ennél semmi nem fontosabb – jelentette be egy kedden közzétett háromperces videóban Joe Biden amerikai elnök, hogy 2024-ben újra indul a Fehér Ház elnyeréséért, a világ legnagyobb hatalmú emberének a tisztségéért.

A videó tanúsága szerint az amerikai elnök kampányszlogenje az lesz, hogy let's finish the job, vagyis fejezzük be a munkát. – Tudom, hogy be tudjuk fejezni, mert ez az Amerikai Egyesült Államok, és egyszerűen semmi nincs, amit ne lennénk képesek megtenni, ha együtt tesszük meg – fűzte hozzá.

A demokrata politikus felesége két hónapja egyébként már lelőtte a poént, gyakorlatilag elárulva, hogy az amerikai elnök indul az újraválasztásáért. Csak az időpontot és a helyszínt kell kitalálni a bejelentéshez – mondta Jill Biden.

Az amerikai elnök egyébként már 2021. decemberében az ABC-nek adott interjújában is arról beszélt, hogy indulna, hozzáfűzve, akkor fogja megtenni, ha megfelelő egészségi állapotnak örvend majd, vagyis ugyanolyan állapotban lesz, mint akkor. – Nagy tisztelője vagyok a sorsnak. A sors sokszor, nagyon sokszor avatkozott bele az életembe. Ha ugyanolyan lesz az egészségem, ha jó lesz az egészségem, valóban indulnék – fogalmazott a demokrata politikus. A kérdésre, hogy kérdésére, hogy ez akkor is így történne, ha 2024-ben a második menet következik a hivatali előd, a republikánus Donald Trump ellen, Joe Biden elvigyorodott, aztán Clint Eastwoodot idéző hangon úgy válaszolt:

Joe Biden minden idők legidősebb amerikai elnöke, 78 éves és 61 napos volt, amikor 2021. január 20-án hivatalba iktatták. Donald Trumpnak a maga 70 éve és 220 napja a második helyre elég a listán.

Az életkor nem volt akadálya annak, hogy 2020-ban ők kapják a legtöbb szavazatot, amelyet jelöltek valaha szereztek amerikai elnökválasztáson. Joe Biden 81 268 924 vokssal nyert, Donald Trump 74 216 154-et kapott, mögöttük messze lemaradva Barack Obama a harmadik, akit 2008-ban 69 498 516 szavazattal választottak meg amerikai elnöknek.