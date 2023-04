Szalai Anna;

2023-04-26 06:15:00

Zuglói parkolás: százmilliók, új tender, régi szereplő

Újra nekifut a parkolási tendernek Zugló, s bár még a közbeszerzési eljárásról se döntöttek, a régi-új befutó már borítékolható – értesült a Népszava.

Noha tavaly azzal az ígérettel írták alá az újabb egy évre szóló a parkolóautomata üzemeltetési szerződést a csalásért jogerősen elítélt Kupper Andráshoz (a fideszes politikus azonos nevű nagybátyja) köthető C-Ware Kft.-vel Zuglóban, hogy a megállapodás ideje alatt „megpróbálnak egy jobb konstrukciót kidolgozni”, most mégis a korábbival megegyező módon keresnek üzemeltetőt. Sőt, a tender kiírásáról szóló előterjesztést készítő Rózsa András momentumos alpolgármester abban sem bízik túlságosan, hogy a jelenlegi üzemeltető mellett más is ajánlatot tesz a közbeszerzési eljáráson. A tavalyi tenderre is csak ők neveztek be.

A zuglói parkolási övezetekben összesen 283 parkolójegy-kiadó automata van, amelynek üzemeltetését ugyanaz a cég, a C-Ware Kft. végzi 2017 óta. Az utolsó erről szóló szerződést tavaly írták alá, amely idén júliusban lejár. Az új kontraktust most egy év helyett hosszabb időre, 2,5 évre kötnék, így a győztes 2025 végéig kap megbízást – derül ki a zuglói képviselő-testület elé kerülő javaslatból.

Az üzemeltetés becsült értékét a jelenlegi szerződéses partnertől bekért, indikatív – azaz nem kötelező érvényű – árajánlat alapján határozták meg, amely jóval a jelenlegi vállalási ár alatt van: 50 ezer helyett havi nettó 38 ezer forintba kerülne egy parkolóautomata üzemeltetése.

Az ügyben megkerestük Horváth Csabát, a kerület szocialista polgármesterét, aki azonban azzal hárította el a kérdéseinket, hogy a feladatot már korábban átadta alpolgármesterének. A lépés kevéssé meglepő, hiszen a parkolásüzemeltetés az egyik legforróbb ügyek közé tartozik a fővárosi önkormányzatoknál. Horváth Csabának pedig a Bosnyák tér mögötti terület beépítése mellett emiatt kellett eddig a legtöbbet magyarázkodnia.

