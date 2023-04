nepszava.hu;

Elárverezik Freddie Mercury személyes kincseit

A Queen néhai frontemberének egykori élettársa és mindvégig közeli barátja, Mary Austin a ráhagyott 1500 darabos gyűjteményt adja kalapács alá, benne egy Picasso-portré vagy a brit királyi korona másolata.

Három évtizeden át gyűjtötte Freddy Mercury a Queen 32 éve elhunyt énekese azt az 1500 darabból álló bensőséges gyűjteményt, amelyet most árverésre bocsát a világsztár egyik legrégebbi barátja, egykori élettársa – írja a BBC. A cikk kiemeli, hogy az énekes mindent a most 72 éves Mary Austinra hagyott, amit csak a London előkelő negyedében, Kensingtonban fekvő házában, a Garden Lodge-ban tartott. Mary austiné lett maga a ház is, amelyik most ugyanúgy néz ki mint három évtizeddel ezelőtt.

A BBC részletesen bemutatta a gyűjteményt Austin kalauzolásában, elsőként a hatalmas galériás szalon falán látható James Jacques Tissot francia festő női portréját, amelyet Freddie Mercury halála előtt egy hónappal vásárolt, és a becslések szerint 400-600 ezer fontot érhet. Szerette a műtárgyakat, a festményeket, étkezőjének falain Matisse és Chagall nyomatai vannak felakasztva, valamint Pablo Picasso portréja a feleségéről, amelyet a konyhában a reggelizőasztal fölött helyeztek el. A kép értékét 50-70 ezer fontra becsülik.

Az egykori élettárs felidézte, hogy az énekes egyszer azt mondta: „Szeretem, ha csodálatos dolgok vesznek körül. A viktoriánus életet akarom élni, gyönyörű rendetlenséggel körülvéve.” A BBC megemlíti, hogy ez aukció fénypontja lehet Freddie Mercury kézzel írt szövegei, harmóniái, akkordjai a Queen egyik legnagyobb himnuszának, a We Are The Championsnek. A kilencoldalas dokumentum kikiáltási ára 200-300 ezer font lehet. Itt vannak még a Killer Queen eddig nem látott munkaszövegei, amelyeket egyetlen papírlapra írtak.

Dobra verik Freddie Mercury koronáját, ami Szent Edward koronájának másolata, amelyet Károly király is visel majd a koronázásakor. Az énekes a koronát és a királyi palástot a „God Save The Queen” fináléjában viselte utolsó Queen-turnéja során. A további tárgyak között van számos színpadi jelmez, flitteres macskaruhák, csillogó cipők, de egy Martin D-35 akusztikus gitár is, amelyen a sztár megírta és rögzítette 1975-ben a Crazy Little Thing Called Love című dalt.

Olyan személyes tárgyak is kalapács alá kerülnek, mint egy telefon, egy márványból készült bárpult a hozzá illő bárszékekkel, koktélszalvéták és egy kis ezüst bajuszfésű, valamint kedvenc mellénye is, amelyet 1991-ben a Queennel készített utolsó videójában, a These Are The Days Of Our Livesban viselt. A BBC megjegyezi, az árverés mind az 1500 tétele a londoni Sotheby's kiállításán lesz látható nyáron. A szeptemberi aukción várhatóan több mint 6 millió font lesz a bevétel, amelynek egy részét jótékony célra fordítják.