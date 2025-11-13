A gyanúsított egy szóváltást követően végzett áldozatával, a rendőrség kezdeményezte a letartóztatását.
Az 59 éves nő arról próbálta meggyőzni a nyomozókat, hogy a férfi saját magát ölte meg.
A Queen néhai frontemberének egykori élettársa és mindvégig közeli barátja, Mary Austin a ráhagyott 1500 darabos gyűjteményt adja kalapács alá, benne egy Picasso-portré vagy a brit királyi korona másolata.
F. Zsoltot a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki.
Első fokon még nyolc év börtönt kapott az agresszív férfi, az ügyészség most viszont életfogytig tartó fegyházbüntetésért fellebbez.
Annyira ittas volt a késelő, hogy a rendőrök csak másnap tudták kihallgatni.
A brutális gyilkos egy évvel szabadulása után részegen órákon át verte, rúgta, ütötte élettársát, végül megfojtotta.
Elrendelte a brutális székesfehérvári férfi letartóztatását a bíróság, de az erőszaktevő és védője fellebbez.
Folyópartra hurcolta riválisát, majd a nőt, most súlyos bűncselekményekért felelhet.
Vádemelést javasol a rendőrség a 2015-ös jászfelsőszentgyörgyi gyilkosság áldozatának volt élettársa ellen - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense pénteken az MTI-vel.
Megölte élettársát, majd feladta magát egy 58 éves fővárosi férfi pénteken - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
Egy oroszlányi férfi pénteken éjjel felgyújtotta volt élettársa bokodi házát. Az épületből hét ember menekült ki, a tüzet eloltották - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.
A pár azt állította, hogy esés okozta a férfi sérülését, de a kőbányai rendőröknek gyanúsak voltak a körülmények. Kiderítették, hogy a vérző férfit valójában élettársa szúrta le.
Jogerősen öt és fél év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla csütörtökön azt a gyöngyösi nőt, aki Siófokon élettársára, lakóhelyén pedig egy rendőre támadt konyhakéssel.
Egy 16 éves lány megölt egy 25 éves férfit Cegléden. A rendőrök elfogták a lányt, akit a bíróság előzetes letartóztatásba helyezett.
Előzetes letartóztatásba helyezte a Tatabányai Járásbíróság azt a férfit, aki szombat hajnalban a megyeszékhelyen pisztollyal megölte az édesanyját és az asszony élettársát - közölte a Tatabányai Törvényszék sajtótitkára hétfőn.
Május 21-én 17 óra körüli időben Budapest, XVIII. kerületi otthonukban élettársa holtan találta az ott lakó 51 éves nőt. A helyszíni és halottszemle megállapításai szerint a nő bűncselekmény áldozata lett - adja hírül a police.hu.
Mellkason szúrta élettársát egy nő egy Nyíregyháza környéki tanyán, a férfit életveszélyes sérüléssel vitték kórházba - tette közzé a rendőrség honlapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság vasárnap hajnalban.
Emberölés bűntettének kísérlete miatt a Debreceni Nyomozó Ügyészség folytat nyomozást egy konyári férfi ellen, mert a gyanúsított a vám- és pénzügyőrség hivatásos állományú tagja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik megyei vám- és pénzügyőri igazgatóságának vezető tisztségviselője - közölt a hajdú-bihari főügyész hétfőn.
Politikai, vagy "irodalmi" bombára virrad ma reggelre Párizs? Az őszi nyitányra 200 000 példányban megjelenik a könyvesboltokban Hollande köztársasági elnöknek az idén télen "elbocsátott" élettársa, Valérie Trierweiler által írt leleplező kötete, "Köszönöm a pillanatot" címmel.
Őrizetbe vette a rendőrség azt a lajosmizsei férfit, aki egy vita során kést szorított élettársa nyakához, és megöléssel fenyegette - értesült a HavariaPress.
Kisebb szenzációra ébredhettek a francia tévénézők a hét elején. Valójában nem a nagy csatornákon, hanem az I-Télé kevésbé nézett adásában, amelyet aztán a népszerűbb RTL is átvett. Valérie Trierweiler, Hollande elnök távozó élettársa, indiai "karitatív" magánútjáról hazatérőben egy repülőtéren, kávéívás közben nyilatkozott néhány őt kísérő újságírónak, ami így mégis nyilvános lett. Beszélt a válás okairól.
A főváros XIII. kerületében, egy bevásárlóközpont előtt találkozott egy férfi volt élettársával kedden este. A pár összeveszett, aminek során a férfi többször megütötte a nőt és megfenyegette engedély nélkül tartott fegyverével. Az asszony elfutott, de a férfi ekkor egy célzott lövést adott le rá, majd elmenekült a helyszínről.