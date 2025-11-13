Előzetesben a késsel szurkáló pénzügyőr

Emberölés bűntettének kísérlete miatt a Debreceni Nyomozó Ügyészség folytat nyomozást egy konyári férfi ellen, mert a gyanúsított a vám- és pénzügyőrség hivatásos állományú tagja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik megyei vám- és pénzügyőri igazgatóságának vezető tisztségviselője - közölt a hajdú-bihari főügyész hétfőn.