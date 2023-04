P. L.;

2023-04-26 15:13:00

Galambos Lajost mentő vitte a baracskai börtönbe

A művészt három és fél évre ítélték, de jó magaviselettel akár már egy év múlva szabadulhat.

Ma délelőtt 10 órakor megkezdte három és fél éves börtönbüntetését Galambos Lajos a Közép-Dunántúli Büntetés-végrehajtási Intézetben, Baracskán, de ügyvédje, Csontos Zsolt szerint rosszul volt, így magánmentő vitte be a börtönbe - írja a Telex.

Szűk két hete lapunk is beszámolt arról, hogy helybenhagyta a másodfokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék az elsőfokú bíróság döntését Galambos Lajos ügyében, így a zenész nem úszhatta meg a börtönt. Lagzi Lajcsit a gáz-, víz- és áramlopási ügye miatt ítélte három és fél év szabadságvesztésre és négy év közügyektől eltiltásra tavaly decemberben a Budapest Környéki Törvényszék. A zenésznek február 15-én kellett volna jelentkeznie a szabadságvesztés büntetésének letöltésére Kecskeméten, azonban közvetlen életveszélyre hivatkozva halasztást kért, ugyanis amikor mennie kellett volna, a mentő kórházba vitte, mivel állítása szerint fulladásos roham tört rá.

A Budaörsi Járásbíróság ennek ellenére elutasította a kérelmét, mert a halasztásnak nem volt törvényes oka, és Galambos Lajos fellebbezése nyomán a törvényszék is így járt el. Mindazonáltal jó magaviselettel a 3 és fél éves büntetés jelentősen enyhíthető, s ezen kívül mivel 125 napot már letöltött előzetes letartóztatásban, ezt is levonják az ítéletből. Így a zenész akár már egy év után is szabadulhat.