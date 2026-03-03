Csak akkor hagyott fel tettével, amikor egyik áldozata kiabálni kezdett.
A zenészt három és fél évre ítélték, de jó magaviselettel akár már egy év múlva szabadulhat.
Baleset miatt mintegy négy kilométeres torlódás alakult ki az M7-es autópálya Balaton irányába vezető oldalán, Baracska térségében - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. A közlemény szerint az anyagi kárral járó baleset a 36-os kilométerszelvényben történt.
Nem lehet rossz üzlet a büntetés-végrehajtási (bv) intézetekben a fogvatartottakat kiszolgáló, úgynevezett kiétkeztetési boltokat üzemeltetni. Korábban külső vállalkozók működtették ezeket az üzleteket, ám egy ideje, a szerződések lejártakor a börtönboltokat a büntetés-végrehajtás 100 százalékban állami tulajdonú gazdasági társaságai vették át. A pozitív tapasztalatok alapján – a bv szervezet önellátóvá és részben önfenntartóvá tételéhez kapcsolódva – 2016-ban valamennyi boltot már a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai fogják üzemeltetni.
Fának csapódott egy személyautó a 7-es úton Baracska és Velence között, a járművet vezető férfi a helyszínen meghalt - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
A 7-es főút váli leágazásánál Baracska közelében ütközött össze frontálisan egy motorkerékpár és egy személyautó. A motoros súlyosan megsérült, mentőhelikopterrel szállították kórházba.