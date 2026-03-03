Állami kft.-k kezébe kerülnek a börtönboltok

Nem lehet rossz üzlet a büntetés-végrehajtási (bv) intézetekben a fogvatartottakat kiszolgáló, úgynevezett kiétkeztetési boltokat üzemeltetni. Korábban külső vállalkozók működtették ezeket az üzleteket, ám egy ideje, a szerződések lejártakor a börtönboltokat a büntetés-végrehajtás 100 százalékban állami tulajdonú gazdasági társaságai vették át. A pozitív tapasztalatok alapján – a bv szervezet önellátóvá és részben önfenntartóvá tételéhez kapcsolódva – 2016-ban valamennyi boltot már a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai fogják üzemeltetni.