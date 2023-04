P. L.;

turizmus;Orbán Ráhel;Tiborcz István;BDPST Group;

2023-04-26 22:06:00

Orbán Ráhel: Voltak nehéz időszakok és lesznek is

Gazdasági problémákra panaszkodott a miniszterelnök lánya. Mint fogalmazott, nekik van a legromlandóbb termékük.

A hazai turizmus 50 legbefolyásosabb személyiségének egyikeként nyilatkozott Orbán Ráhel a Turizmus.com-nak. A miniszterelnök lánya a BDPST Koncept ügyvezetőjeként és kreatív igazgatójaként beszélt a lapnak. A cég a Tiborcz István többségi tulajdonában lévő BDPST Grouphoz tartozik.

A cikk felidézi, Orbán Ráhel kollégáival hotelek és éttermek márkakoncepcióján dolgozik, történelmi múlton keresztül narratívát alkotnak, amely végigkíséri a vendéget az érkezésétől a távozásáig. Kiderült azonban, hogy a válsághelyzet Orbán Viktor saját lábán álló lányát is nehezen érinti: mint fogalmazott,

Hozzátette, aki ebben a szakmában dolgozik, az tudja, hogy mindig is voltak nehéz időszakok, és még lesznek is, de nekik arra kell törekedniük, hogy a legjobbakat nyújtsák a vendégek számára.

Szerencsére azért az kiderült, hogy a nehézségek ellenére az Orbán-Tiborcz-cég számára a 2022-es év is sikeres volt, hiszen a lap szerint most kezd beérni az a projekt, amelyen Orbán Ráhel a lausanne-i egyetemi tanulmányai befejezése óta dolgozik. Felidézik, hogy a Marriott számára készítettek márkakoncepciót, az ötcsillagos luxushotel várhatóan 2023 közepétől várja a Budapestre érkező turistákat. A Turizmus.com megjegyzi továbbá, hogy idén tavasszal szintén Orbán Ráhel vezetésével létrejön a Botaniq Collection márka is, amely a cég prémium minőséget nyújtó hoteleit, éttermeit gyűjti össze.

Az Orbán Ráhel ügyvezetése alatt működő BDPST Koncept egyébként nemrég a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Gránit Bank dizájnváltását is menedzselte, erről itt írtunk korábban.