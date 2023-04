P. L.;

Bencsik András;kormánypropaganda;orosz propagandatevékenység;

2023-04-29 12:35:00

„Igazi fasiszták” - jelentette ki az ukránokról Bencsik András oroszul az RT filmjében

A rendszerváltás előtti Népszabadság pártélet rovatának korábbi munkatársa újra büszkén szolgálja Moszkvát.

26 perces, Magyarországról szóló riportfilmet tett közzé az RT orosz propagandacsatorna, amelynek legfőbb érdekessége, hogy Bencsik András feketeöves Fidesz-propagandista, a Demokrata főszerkesztője szolgáltat a nagyérdeműnek egy okfejtést. A portálhoz a háború megindítása után korlátozták a hozzáférést az Európai Unióban, viszont a 444 egy olvasója észrevette az anyagot, a lap pedig VPN-eszközök segítségével megnézte.

A lap szerint az adásban sikerült úgy ekézni az Oroszország elleni uniós szankciókat és az EU külpolitikáját, hogy közben nem derült ki, hogy egyébként Oroszország indította a háborút Ukrajna ellen. Elsőként egy orosz kötődésű üzletemberrel beszéltek, aki elmondta az Orbán-kormány szokásos mantráját, miközben a szankciók igazából az EU-nak és a magyar gazdaságnak ártanak. A csatorna riportere hozzá is fűzte, hogy a magyar kormány politikája igazából még oroszpártinak is nevezhető, de valójában csak „a józan ész politikája”. Ezután Székely Árpád volt moszkvai nagykövet beszélt, aki a paksi beruházást dicsérte.

Utána következett Bencsik András, akit a Demokrata szerkesztőjeként mutattak be. Az ismert kormánypropagandista - aki legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy az ugandai melegek kivégzésén "örömködött" - oroszul magyarázta a csatornának, nem is érti, hogy akarhatja az Európai Unió felvenni Ukrajnát soraiba, hiszen ott törvénytelenség uralkodik, nem működik sem a kormány, sem az állam.

- jelentette ki.

A rendszerváltás előtti Népszabadság pártélet rovatának mára „keresztény-konzervatívvá” vedlett munkatársa - aki a háborúban egyébként nyíltan az oroszoknak drukkol - kifejtette, hogy a nyugat azt hiszi, itt az ideje, hogy elpusztítsák Oroszországot. Ezután egy kis történelmi kitekintőt is tett, elmagyarázta, hogy Magyarország kétszer is azt gondolta, hogy az erősebb fél oldalán lépett be a világháborúba és szinte mindent elveszített emiatt, ezért a legfontosabb a függetlenség.

A riportból az is kiderült, hogy a magyar társadalomban erősen él a gondolat, hogy vissza kellene szerezni a trianoni békediktátum alkalmával elcsatolt területeket. A film utolsó harmada pedig az állítólagos ukrajnai fasizmust részletezi, kitérve arra, hogy eközben Kárpátalján kényszersorozás zajlik.