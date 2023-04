Á. B.;

Ukrajna;radioaktív sugárzás;Jevgenyij Prigozsin;orosz megszállás;

2023-04-30 13:28:00

A Wagner-csoport azzal fenyegetőzik, hogy kivonul Bahmutból, ha nem kap elég lőszert

Az ukrán elnök arról beszélt, hogy jön ellentámadás várható.

Vagy meghalnak, vagy rövidesen, szervezetten vissza kell vonulniuk a Wagner-csoport harcosainak Bahmutból - jelentette ki vezetőjük egy katonai bloggernek nyilatkozva.

Jevgenyij Prigozsin mondataira a washingtoni székhelyű Institute for the Study of War (ISW) hívta fel a figyelmet. A zsoldosvezér egyúttal felszólította Szergej Sojgu védelmi minisztert, hogy azonnal adjon nekik lőszert.

– fogalmazott.

Az ISW kommentárja szerint szavai arra utalhatnak, hogy egyes, a városban található állások sebezhetők az ukrán ellentámadásokkal szemben. Ukrán tisztségviselők és nyugati elemzők már régóta beszélnek arról, hogy várható egy nagyobb ukrajnai ellentámadás, ám ennek részleteit nem hozták nyilvánosságra. Szombaton Volodimir Zelenszkij elnök azt mondta, szerinte az ellentámadás sikerre vezet majd. Optimizmusát fejezte ki abban a tekintetben is, hogy lesz elég fegyverük is hozzá.

Pénteken Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter egyenesen azt sejtette egy nyilatkozatában, hogy ennek megindítása már a küszöbön van. „Amint meglesz Isten akarata, az időjárás és a parancsnokok döntése, meg fogjuk tenni” - fogalmazott a Newsweek cikke szerint.

Maradva Bahmutnál, az ukrán nemzeti gárda szóvivője arról beszélt egy tévéinterjúban, hogy a városnál a harci összecsapások néha ötven méternél is kisebb távolságban zajlanak. Ruszlan Muzscsuk szerint a frontvonal a héten alig mozdult, a fő harcok a limani, bahmuti, avdijivkai és marinkai fronton zajlanak.

Közben a brit védelmi tárca közlése szerint az orosz parancsnokok föld alatti lyukakba zárják azokat a katonákat, akik valamilyen vétséget követtek el. Ezekbe a rögtönzött cellákba azok kerülhetnek, akik részegeskednek vagy szeretnék felmondani szerződésüket. Korábban akik megtagadták a harcot, azok visszamehettek Oroszországba. Ez a helyzet azonban tavaly ősszel megváltozott, több drákói intézkedést hoztak a fegyelem javítása érdekében.

Az Egyesült Államok olyan sugárzásérzékelőkkel látja el Ukrajnát, amelyek képesek észlelni egy nukleáris fegyver vagy éppen egy „piszkos bomba” felrobbantását - írja a The Japan Times. Ezek az eszközök állítólag képesek a támadó azonosítására is. Szakértők szerint a sugárzásérzékelők elrettentheti a Kremlt a tömegpusztító fegyverek bevetésétől, mivel így nem tudja azt állítani, hogy Ukrajna vetett be nukleáris fegyvert a konfliktusban.

Anélkül, hogy bizonyítékot szolgáltatott volna, 2022 őszén Oroszország többször is azt állította, hogy Ukrajna radioaktív anyagok terjesztésére tervezett bomba, úgynevezett piszkos bomba felrobbantását tervezi. Washington arra figyelmeztetett, hogy a Kreml egy úgynevezett „hamis zászlós művelettel” szeretné eszkalálni a háborút. Az eszközök segítségével – érkezzen bárhonnan a sugárzás – az adatokat gyorsan megkapná a kijevi vezetés és az Egyesült Államok is.

A nemrégiben megválasztott cseh elnök is hivatalos látogatást tett Kijevben. Ennek alkalmából Petr Pavel filctollal egy üzenetet is felírt az egyik, feltehetően a frontra küldött katonai jármű oldalára. „Menjetek haza, mielőtt túl késő lenne” - olvasható a felirat.