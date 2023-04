P. L.;Á. Z.;

Budapest;Karácsony Gergely;találkozó;Ferenc pápa;

2023-04-30 22:45:00

Karácsony Gergely: Ha valakinek a tanácsaira igazán rászorul a politika, az a Szentatya

A főpolgármester örömét fejezte ki, hogy a vatikáni nagykövetség segítségével sikerült összehozni a találkozót a katolikus egyházfővel.

A magyarokat nagyon nyitott, szeretetteljes népnek látja – mondta Karácsony Gergely közlése szerint Ferenc pápa azon a magántalálkozón, amelyen a katolikus egyházfő szombaton fogadta Budapest főpolgármesterét.

Karácsony Gergely Gulyás Balázs publicista portáljának, a Gulyáságyú médiának nyilatkozott a magántalálkozóról, amelyet elmondása szerint Ferenc pápa hivatalos programján túl ő kezdeményezett. Nem az aktuálpolitika „alacsony színvonalán” folyt a beszélgetésük – mesélte a budapesti főpolgármester –, pártpolitikai téma szóba sem került közöttük, az általa inspirálónak tartott beszélgetésben inkább azt a hídszerepet méltattak, amelyre Ferenc pápa a magyarországi látogatása első napján, a Sándor-palotában is felhívta a figyelmet, amikor Budapestet a hidak városának nevezte.

A katolikus egyházfő – mesélte Karácsony Gergely – a magyarokat nagyon nyitott, szeretetteljes népnek látja, amire úgy felelt, hogy ezt mi magyarok sokszor nem látjuk meg saját magukról, ezért jó, ha egy külső szem emlékeztet bennünket erre. Ferenc pápa újra hangsúlyozta, hogy falak helyett hidakat kell építeni, amit egy személyes példával is megvilágított.

- mondta a katolikus egyházfő a főpolgármesternek. Ez Karácsony Gergely már az rtl.hu-nak adott nyilatkozatában ismertette. A városvezető tanulságosnak nevezte a beszélgetést. Érdekességképpen megemlítette, hogy a pápa állítólag egy ponton megkérdezte tőle: hogy jön ő ahhoz, hogy egy politikusnak tanácsot adjon? Erre Karácsony úgy felelt, hogy ha van valaki, akinek a tanácsaira rászorul a politika Magyarországon és az egész világon, az éppen a Szentatya.

Amikor a riporter felvetette, hogy az Orbán-kormány politikája alapján a kabinet látványosan nem hallgat Ferenc pápára, a főpolgármester kerülte az explicit válaszadást, úgy fogalmazott, hogy természetesen minden beszédet sokféleképpen lehet értelmezni, nyilván a kormány is meg fogja találni benne azokat a mondatokar, amelyekkel azonosulni tud.

Karácsony Gergely büszke arra, hogy Budapestről, a város nagyszerűségéről sokat beszélt a pápa, s arra is, hogy idézte azt a verset, amely számára is a legkedvesebb, József Attilának A Dunánál című versét. Azzal kapcsolatban, hogy Klösz György Lánchídról készült képét vitte ajándékba a pápának, a főpolgármester megjegyezte, mint érdekes egybeesést, hogy az egyházfő hangsúlyozta számára: falak helyett hidakat építsen, a szó szoros és átvitt értelmében is.

Karácsony Gergely örömét fejezte ki továbbá amiatt, hogy a vatikáni nagykövetség segítségével sikerült összehozni a találkozót a feszített menetrend ellenére is. Mint közölte, ez is azt jelzi, hogy a pápalátogatás Magyarországnak szólt, s nem az egyik, vagy a másik politikai oldalnak, ez pedig szerinte egy fontos üzenet.