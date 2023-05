nepszava.hu;

2023-05-01 17:57:00

Szinte több minden változik május 1-jétől, mint általában újévkor

Mától általánosságban nem kötelező maszkot viselni az egészségügyi intézményekben, és már az országos tömegközlekedésben, a MÁV- és a Volán-járatokon is érvényesek a vármegyebérletek.

Május elseje rengeteg fontos változást hoz a magyarországi mindennapokban – írja összeállításában az mfor.hu egy cikkbe összegyűjtve azokat a korábban már meghozott kormányzati, önkormányzati döntéseket és több közszolgáltatásokat nyújtó cég döntését, amelyek zöméről a Népszava is beszámolt.

Sokakat érint, hogy Magyarország kedvező járványügyi helyzetére tekintettel az országos tisztifőorvos május elsejével visszavonta a kötelező maszkviselésre vonatkozó határozatát. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) múlt pénteki tájékoztatása szerint mától az egészségügyi és a szociális intézményekben sem a dolgozóknak, sem a látogatóknak nem kell maszkot hordaniuk, de kórházigazgatók saját hatáskörben továbbra is dönthetnek a kórházat vagy a kórházon belül bizonyos osztályokat érintően a kötelező maszkhasználatról.

Ugyancsak érvényesek hétfőtől azok a bérletek, amelyekkel akár országszerte utazhatunk kedvező áron. Amint azt még lapunk februárban készített összeállításában írta, valóban minden eddigi konstrukciónál kedvezőbb a vármegyebérlet és az országbérlet: az egy-egy megye összes MÁV-START, Volánbusz, MÁV-HÉV és GYSEV járatain érvényes 30 napos bérlet 9450 forintba kerül. Az egész országban érvényes havi bérletért pedig 18 900 forintot kell fizetni. A megkötés pedig csak annyi: a bérletek nem érvényesek helyjegyköteles vonatokon, 1. osztályon, továbbá a helyi járatokon. Csakhogy vidéken lesz, ahol nem sokat ér majd az új bérletrendszer: nincs ugyanis elég MÁV meg Volán-járat, amelyen használni lehetne, továbbá ezek a bérletek a helyi, városi közlekedésben sem használhatók.

A Népszava is megírta, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter jelentősen felforgatta a MÁV, a MÁV-Start, valamint a Volánbusz vezetését, amelyek szintén május elsejétől hatályosak. A legfőbb változások: a MÁV igazgatóságának elnöke Lepsényi István, a Magyar Suzuki korábbi vezérigazgatója, a Hidrogén Szövetség elnöke lett, a MÁV-Start igazgatóságának elnökének Barna Zsolt a Waberer’s International vezérigazgatóját, míg a Volánbusz igazgatóságának elnökének Vida József bankárt nevezték ki. Kiemeltük azt is, hogy Lázár János betette Parragh Lászlót a Magyar kereskedelmi és Iparkamara elnökét a MÁV igazgatóságába, Varga Judit igazságügyi miniszter válófélben lévő férje pedig a Volánbuszéba ült be.

A közlekedési hírek sorát gyarapítja, hogy új buszjárat indult Budapesten: hétköznap 210-es jelzéssel a Gyöngyösi utca és a Svábhegy, hétvégén és ünnepnapokon 210B jelzéssel a XIII. kerületi Gyöngyösi utca és a XII. kerületi Normafa között új buszjárat közlekedik. A BKK közlése szerint a buszok Angyalföld és a Királyhágó tér között a 105-ös, onnantól a 212-es busszal járnak közös útvonalon. Ezzel egy időben mától Zuglóban új, fizetős parkolási zóna jött létre, a Fogarasi út – Nagy Lajos király útja – Bánki Donát utca – Padlizsán utca – Kerepesi út által határolt területen ahol munkanapokon 8 és 18 óra között óránként 300 forintot kell fizetni.

Fontos változás még a korábbi MKB Bank és a Takarékbank ügyfeleinek, hogy a két pénzintézet fúziójából mára létrehozták az ország második legnagyobb hazai tulajdonú pénzintézetét, az MHB Bankot. Ez egyelőre az ügyfelek számára csak a bankfiókok néhány szünnapjával járt, de az átállás nem érinti a plasztik betéti és hitelkártyás vásárlást, valamint a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatást sem. Aki viszont termőföldet venne vagy adna el, azzal kell számolnia, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új módszert vezet be a föld vételárának megállapításánál, és az eddigi hozamszámítás módszerét felváltja, a helyben szokásos átlagos forgalmi értékkel való összehasonlítás.