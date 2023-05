nepszava.hu;

MSZP;Hiller István;Városliget;május elseje;

2023-05-01 16:12:00

Ötpontos háztartási mentőcsomagot hirdetett az MSZP

A leginkbb rászoruló 300 ezer családnak havi 20 ezer forint értékben élelmiszer-bankkártyát adna az ellenzéki párt. Körkép.

Háztartási mentőcsomag bevezetését javasolta május 1-i ünnepségén az MSZP. Komjáthi Imre társelnök bejelentése szerint ennek része az alapvető élelmiszerek általános forgalmi adójának nulla százalékra csökkentése, az élelmiszerekre kivetett extraadó eltörlése.

Az ellenzéki párt azt is szeretné, hogy maradjon meg az élelmiszerárstop, amíg nem csökkentik az alapvető élelmiszerek áfáját, és nem törlik el az extraadót, illetve

Ezen túl ötszázalékos nyugdíjemelést javasolt júniustól, hogy a nyugdíjasok „legalább azt megvehessék, amit korábban meg tudtak venni”, valamint hogy célzottan támogassák magyarországi kisboltokat, hogy az árstopos termékek mindenhol elérhetők legyenek.

A hagyományos városligeti eseményen Hiller István, az MSZP választmányának elnöke beszédében felidézte, hogy ez a nap Magyarország európai uniós csatlakozásának is évfordulója 19 éve, ugyanakkor a vasárnap zárult háromnapos pápalátogatásról azt mondta: „Örömmel és tisztelettel fogadtuk, hogy Őszentsége a római pápa, Ferenc hazánkba látogatott”.

– Mi magyar szociáldemokraták békepártiak vagyunk, bárki, bármit mond. Azt akarjuk, hogy ez a szörnyű háború a szomszédunkban véget érjen úgy, hogy olyan fenntartható béke szülessen, amely garantálja a megtámadott Ukrajna határait és megszünteti az agressziót – mondta az ellenzéki politikus, aki nálunk is van békétlenség: a magyar iskolában, a magyar kórházban, a boltokban és és a munkahelyeken is. Szerinte az iskoláinknak és a pedagógusainknak több pénz és több szabadság kell. Mint sorolta, a kórházakban olyan hosszú a várakozók sora, a boltokban pedig olyan magasak az árak az egekbe tartó infláció miatt, hogy alig van, aki bírja.

Hiller István emlékeztetett, hogy ők „Horn Gyula és Kovács László pártja”, akik végig tárgyalták, hogy hazánk a NATO tagja legyen, és azok is, akik aláírták, hogy hazánk belépjen az Európai Unióba, és azon vannak, hogy tagok is maradjunk. Szerinte a vármegyék és főispánok új korában ők Ludas Matyival vannak, Deák Ferenc és Ady Endre oldalán vannak, és nem a lombok nélküli lombkoronasétány, hanem Horn Gyula sétány mellett állnak.

Elmondta azt is, hogy A 2024-ös önkormányzati választáson az ellenzéki választók akaratának megfelelően az összefogás mellett állnak, de ha a többi párt ezt nem akarja, akkor maguk is elindulnak. Végül Hiller István változást hirdetett az MSZP-ben, hogy politikusaik tanuljanak, és hallgassák meg a helyiek, a vidék szavát is, mert enélkül nem soha nem lehetnek sikeresek.

Tüttő Kata főpolgármester-helyettes a maga részéről arról beszélt, hogy a városvezetés a 150 éves Budapest a túlélésért küzd, és „a csata, amelyet a főváros vív, a magyar ellenzék legnagyobb küzdelme”.

A Demokratikus Koalíció honlapján olvasható közlemény szerint ők azért akarnak európai Magyarországot, hogy visszaadjuk a munka becsületét. Ezt leginkább, ahogy írták, az orbáni infláció és a nyomában járó áremelések elleni küzdelemmel érnék el. – Ma Orbán miatt élünk rosszul, és amíg az Orbán-rendszer marad, addig maradni fog az orbáni infláció is. A magyaroknak a Dobrev Klára vezette árnyékkormány az egyetlen reményük arra, hogy európai Magyarország legyünk, és visszaadjuk a munka becsületét – szögezték le.

A Momentum Facebook-oldalán „Európai országban nincs helye a kordonnak!” címmel tette közzé állásfoglalását, szintén emlékezve hazánk uniós csatlakozására is. – Ma, 19 évvel később azonban nincs okunk az ünnepre. A közintézményekről már hiányoznak az uniós zászlók, és soha nem voltunk még ennyire távol Európától. Nincs mit ünnepelni idén május 1-jén, többek között a tanár- és diákellenes bosszútörvény miatt sem, amiben alapvető emberi és dolgozói jogaiktól fosztják meg a tanárokat. Mindezt kordonok mögül, rendeletekkel kormányozva – írták, amelyeknek szerintük nincs helye egy európai országban.

Jobbik-Konzervatívok közleménye is az EU-ra hegyezte ki május elsejei közleményét, és szerintük „az Orbán-kormány ebből a szövetségből akarja kivezetni hazánkat, felszámolva ezzel Magyarország biztonságát. Hozzátették: nem fogják hagyni, hogy Orbánék kivezessék hazánkat az Európai Unióból, mert ők tudják, „Európa a biztonságunk”.

Az LMP sajtótájékoztatójáról az állami hírügynökség számolt be. Azon a rendezvényen Kanász-Nagy Máté frakcióvezető-helyettes „az otthongondozási díj emelését, az akkumulátorgyárakban kizsákmányolt dolgozók munkafeltételeinek javítását, valamint a pedagógusok bérének azonnali emelését” követelte. Utóbbi esetben felszólította a kormányt, hogy ne az Európai Unióra hivatkozzon, hanem magyar költségvetési forrásból biztosítsa a magyar pedagógusok béremelését.