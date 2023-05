nepszava.hu;

terrorizmus;Budaházy György;kegyelem;Novák Katalin;Bikás park;Mi Hazánk Mozgalom;

2023-05-01 18:45:00

Novák Katalint dicsérte Budaházy György a szabadóbuliján

A terrorizmusért elítélt férfi szerint a sok ima győzhette meg a neki és társainak kegyelmet adó államfőt.

Ló nélkül, de „Hazafi vagyok, nem terrorista” feliratú pólóban lépett színpadra Budaházy György a Mi Hazánk Mozgalom majálisán az újbudai Bikás parkban – tudósított a Telex az egykori Hunnia Mozgalom csütörtökön szabadon engedett, korábban terrorizmusért jogerősen elítélt, majd a pápalátogatás alkalmából Magyarország köztársasági elnökétől kegyelmet kapott alapítója.

Amint arról lapunk előzetesen beszámolt, a Mi Hazánk közös szabadulóbulira hívta Budaházyt saját rendezvényére. A férfi a portál szerint többször is azt kiabálta, hogy „Szabadság!, majd miután levette a napszemüvegét, a közönségnek arról beszélt, hogy a szabadulása az egész nemzeti oldal győzelme volt, és szerinte a sok ima nagyon kellett ahhoz, hogy kegyelmet kapjon.

– Az országot irányítók pragmatikusan gondolkodó emberek, de nekik is kellett a nyomásgyakorlás – utalt arra, hogy Toroczkai László, aki a Mi Hazánk elnöke és párttársai évek óta követelték a szabadon engedését. A kegyelmi döntést Budaházy megköszönte Böjte Csabának is, aki gyerekekkel is elmormoltatott érte egy imát, valamint Novák Katalinnak ismét. Mint kifejtette, a köztársasági elnök „sosem volt a bajtársuk”, de részéről is nagy dolog, hogy ezt „bevállalta”

Budaházy arról is beszélt, hogy az utcán és a boltokban, és ezen a majálison is megállítják, megérintik, megpuszilják és gratulálnak neki. Az előzetes terveknek megfelelően a Hunnia-per vádlottjának 20 millió forintos bűnügyi költségének kifizetésére a Mi Hazánk a helyszínen gyűjtötte is neki az adományt.