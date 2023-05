MTI-Népszava;

Izrael;Szíria;légicsapás;Aleppo;

2023-05-02 07:06:00

Izrael légicsapást mért az aleppói repülőtérre, egy szíriai katona meghalt

Úgy tudni, az izraeliek a repülőtér melletti lőszerraktárat vették célba.

Egy szíriai katona meghalt, két civil és öt szíriai katona megsebesült, amikor kedd reggel több hullámban izraeli légitámadás érte Szíria második legnagyobb városa, Aleppo repülőterét. A légikikötő működése leállt – közölte a SANA szíriai állami hírügynökség.

A brit székhelyű szíriai ellenzéki háborús megfigyelőszervezet, a Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) azt közölte, a csapás a repülőtér melletti lőszerraktárat vette célba. A szervezet szerint az Aleppó melletti katonai repülőteret is izraeli csapások érték, erről az állami média nem számolt be. Márciusban két izraeli légicsapás érte az aleppói repülőteret, melyet napokra működésképtelenné tettek.

Az izraeli hatóságok egyelőre nem nyilatkoztak a légicsapásokról.

A repülőtér a február 6-i, Törökországot és Szíriát sújtó, több mint 50 ezer halálos áldozatot követelő földrengések után küldött segélyek egyik kulcsfontosságú érkezési pontja volt.