Aleppói dráma - Leállították az evakuálást

Leállították az evakuálást Aleppo keleti részén, mivel a kormányerők azzal vádolják a lázadókat, hogy nem tartották be a tűzszüneti megállapodást, sé nem hagytak fel két kormánypárti település ostromával. Egy szíriai illetékes a Reutersnek azt állította, azért állt le az evakuálás, mivel a lázadók túszaikat is magukkal akarták hurcolni, és rejtve fegyvereiket is magukkal vitték.