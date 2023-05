P. L.;

forgalom;Lánchíd;BKK;

2023-05-02 16:31:00

Autók nélküli Lánchidat akar a BKK

A városvezetés szintén, de a végső szót a fővárosiak fogjék kimondani.

A Lánchídon a felújítás befejezését követően is a jelenleg érvényben lévő forgalmi rend fenntartását javasolja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) - közölte Walter Katalin, a társaság vezérigazgatója keddi sajtótájékoztatóján.

A társaság a Telex szerint azzal indokolta a javaslatot, hogy a lezárult tesztidőszak alapján készített jelentésük szerint a hídon sűrűbben közlekedő buszok perceket tudnak nyerni a lépéssel, ráadásul a környező hidakon sem nőtt meg a forgalom a lezárás miatt.

A Lánchidat 2022. december 16-án helyezték ideiglenes forgalomba, azóta használhatják a BKK járatai, a taxik, valamint a kerékpárral, a motorkerékpárral és a segédmotoros kerékpárral közlekedők. A személy- és egyéb gépjárművel közlekedők az ideiglenes forgalmi rend értelmében nem mehetnek a hídra, behajtani tilos tábla figyelmeztet erre. Gyalog a felújítás végleges szakaszának lezárta után lehet használni a hidat.

Balogh Samu, Karásony Gergely főpolgármester kabinetfőnöke megerősítette, hogy a Lánchíd végleges forgalmi rendjéről a fővárosiak dönthetnek majd az első budapesti "lakógyűlés" keretében június 11-ig. Ezen minden, 14 év feletti fővárosi lakos elmondhatja a véleményét - ígérte. Mindazonáltal a döntés meghozatalakor szerinte azt kell majd szem előtt tartani, hogy Budapest egy, az autók számára áthaladást biztosító terület lesz, vagy egy élhető város. Hozzátette, bármennyien is vesznek részt a szavazáson, az is jobb, mint ha Orbán Viktor és Gulyás Gergely hozná meg a döntést.

Bodor Ádám, a BKK Mobilitásfejlesztés igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, a Lánchíd felújítása arra is lehetőséget adott, hogy más közlekedési rendben vizsgáljanak meg egy fontos közlekedési csomópontot. Állítása szerint a buszok ennek köszönhetően sokkal gyorsabbak lettek, a 16-os és a 105-ös járatok nagyjából két perccel hamarabb érnek át. A buszok menetideje a teljes napot vizsgálva 44 százalékkal csökkent, csúcsidőben a csökkenés mértéke 54 százalék. A dugók nélkül ráadásul kiszámíthatóbbá is vált a tömegközlekedés. További pozitívumként említette, hogy nőtt a tömegközlekedéssel a hídon átkelők száma is: havi 14 ezerről 16 ezerre. Csökkent a károsanyag-kibocsátás is, s arra is lehetőség nyílt, hogy új zöldfelületeket hozzanak létre a híd két oldalán - sorolta.

Amint arról már beszámoltunk, Karácsony Gergely főpolgármester a Jazzy Rádió Business Class című műsorában beszélt arról, hogy szavazásra bocsátják a Lánchíd végleges forgalmi rendjét. Ezt azzal indokolta, hogy be kell vonni az embereket a döntéshozatali folyamatokba, információkkal kell őket ellátni, így lehet racionális döntéseket hozni.