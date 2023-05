Á. B.;

Adolf Hitler;

2023-05-02 18:13:00

Az utolsó nagy, valóban európai vezető a világpolitikában Adolf Hitler volt – Robert C. Castel külön hangsúlyozta, hogy ezt mint zsidó ember mondja.

Figyelemre méltó eszmefuttatás hangzott el a kormányközeli Ultrahang csatorna győri közönségtalálkozóján. Az eseményről videó is készült, amelynek ominózus részlete kikerült a Twitterre is. A bejegyzést az rtl.hu fedezte fel.

A rendezvényt a győri Hit Gyülekezete Tihanyi Árpád úti Salamon termében tartották, a szervezők szerint közel 300-an mentek el rá. A műsorvezető az a Cs. Király Tamás volt, aki Cseszkó Tamás néven a Hit Gyülekezetének online rádiójánál, a Hit Rádiónál, majd már új néven a Hetek hetilapnál dolgozott. A férfi egyébként korábban Szombathelyen a Fideszes Hende Csaba bizalmi emberének számított. Emellett a Szombathelyi7Nap egykori felelős szerkesztőjeként költségvetési csalás és számviteli rend megsértése miatt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Visszatérve a már említett eseményre, azon a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Geopolitikai Műhelyének vezetője, Demkó Attila mellett megosztotta gondolatait Robert C. Castel is.

Robert C. Castel – aki Aradon született magyar zsidó családban, 1987-ben vándorolt ki Romániából Izraelbe – beszélt a migrációs válságról és arról, hogy az ebből kipattanó háborúkat Európában vívják meg a nagyhatalmak. – Kicsit furcsa iróniája a sorsnak, hogy az utolsó nagy, valóban európai vezető a világpolitikában, az Adolf Hitler volt. Ezt én mint zsidó mondom – fogalmazott, megjegyezve, hogy véget ért „ez a dolog” a náci diktátorral véget is ért.

Pro-Russian disinformer Robert C. Castel, born in Romania, living in Israel with Jewish-Hungarian descent openly glorifies the leader of the Nazi empire during his performance in Győr, Hungary.

