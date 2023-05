;

Siófok;PLÁZS;

2023-05-03 17:14:00

Hamarosan indul a szezon a siófoki Plázson

A siófoki Plázs a Balaton buliközpontja, ahol nappal a felhőtlen strandolásé, este pedig a gondtalan bulizásé a terep és ez idén sem lesz másként: immáron a nyolcadik szezon kezdődik Pünkösd hétvégén. A nyitó hétvégén május 26-án fellép ByeAlex és a Slepp, másnap jön a Grand Opening, ahol a Valmar koncertezik, éjjel pedig több helyszínen a legjobb hazai dj-ké a főszerep, vasárnap pedig Szezonnyitó Fergetegparty lesz Dj Dominique-kal, Republic nagykoncerttel és a Kozmixszal.

A szeptember 3-ig tartó programsorozaton ezúttal is megfordul a hazai könnyűzenei élet színe-java: így a Plázs koncertnaptárjában olyan nevek szerepelnek, mint például Beton.Hofi, Pogány Induló, Ákos, Azahriah, BSW, Majka, T.Danny, Edda, Dzsúdló, Follow The Flow, Analog Balaton, Neoton, Curtis, Halott Pénz, Carson Coma, Horváth Tamás, Nótár Mary, Rúzsa Magdi, Kowalsky meg a Vega és Fenyő Miklós.

A siófoki nyár már nem is lenne igazi a Plázs állandó háziasszonya, Metzker Viktória és barátai nélkül, akik idén is minden pénteken a Plázs Arénában szolgáltatják a talpalávalót. A tavalyi nyár egyik kedvence, a hajós bulik is visszatérnek a Baharttal közös szervezésben, többek között a fedélzeten Methaval és Peter Maktoval.

Egy külföldi világsztárt, Deborah De Luca-t is köszönthetünk majd a Plázs színpadán és természetesen nem marad el a közönségkedvenc Balatoni Retro Láz és a WeLove Balaton Festival sem.