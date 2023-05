Králik Emese;

oktatás;középiskola;Hódmezővásárhely;Modern városok program;kadétképzés;

2023-05-05 10:34:00

Kiszorítanák a diákokat, hogy helyet csináljanak a kadétképzésnek egy hódmezővásárhelyi középiskolában

A helyiek aggodalmait nem segít eloszlatni, hogy az ügyben érintettek afféle hadititokként kezelik a kadétiskola ügyét.

Hat évvel ez előtt személyesen Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be Hódmezővásárhelyen, hogy a Modern Városok Program égisze alatt új honvéd középiskolát és kollégiumot hoznak létre a csongrádi városban. Ki is szemeltek egy ingatlant, a Magyar Közlönyben pedig 2018 októberében megjelent az a kormányhatározat, amelyben átcsoportosítanak 180 millió forintot arra, hogy az állam megvegye az épületet. Az uniós közbeszerzési értesítő szerint az iskola tervezésére kiírt 87 millió forintos közbeszerzési pályázat 2021-ben eredményesen zárult, a Honvédelmi Minisztérium alá is írta a szerződést az EHH Project Kft.-vel.

Mindezek után azonban semmi nem történt. Legalábbis az ingatlanon. Mert a kadétképzés azért elindult 2022 szeptemberében: az első évfolyamosok egy vásárhelyi mezőgazdasági középiskolában kaptak helyet a tanuláshoz. Az utóbbi időben pedig újabb hírek kaptak szárnya a honvédiskoláról. Ezek szerint pedig már szó sincs újonnan épülő intézményről. Lapunknak nyilatkozó tanárok, helyiek úgy hallották:

Vagyis a helyiek szerint letettek a beígért kadétiskola megépítéséről, s inkább diákokat kiszorítva „foglalnak el” egy középiskolát.

A helyiek aggodalmait nem segít eloszlatni, hogy az ügyben érintettek afféle hadititokként kezelik a kadétiskola ügyét.

Március vége óta többször kerestük az illetékeset: küldtünk kérdéseket a honvédelmi tárcának, Gyopáros Alpárnak, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak, az érintett iskoláknak, a két oktatási intézmény működését irányító Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumnak, a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak, az Építési és Közlekedési Minisztériumnak, és annak vezetőjének, Lázár Jánosnak, aki a térség országgyűlési képviselője. Sehonnan sem kaptunk választ. Pedig csak azt szerettük volna kideríteni:

Írtunk a EHH Project Kft. tervezőirodának is, a cég reagált, de csak annyit írt: titoktartási kötelezettségük van, nem nyilatkozhatnak.

Míg az államapparátus lapunknak nem válaszolt, a fideszes médiabirodalomhoz tartozó Csongrád megyei napilapnak a honvédelmi tárca azt közölte: