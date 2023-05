Czene Gábor;

2023-05-05 06:15:00

Budaházy Györggyel saját szavazóinak is üzent a Fidesz

Az államfő kegyelmi döntése csak újabb állomása annak az ijesztő folyamatnak, ami már hosszabb ideje óta zajlik – nyilatkozta a kormány és a szélsőjobboldal viszonyt elemezve Hunyadi Bulcsú, a Political Capital szakértője a Népszavának.

Magyarországon a politikai rendszer működése Orbán Viktor miniszterelnök hatalmára épül, a fontos pozíciókat hozzá lojális személyek töltik be. Novák Katalin köztársasági elnök sem önálló politikai tényező, ahogyan a többi intézmény sem az, hanem a kormányfő akaratának végrehajtója – bocsátotta előre Hunyadi Bulcsú, a Political Capital vezető elemzője, akinek a szélsőjobboldal az egyik fő kutatási területe.

Régóta jól kirajzolódik a minta – folytatta –, ha a szélsőjobboldal egy témára kampányt épít, és ennek révén az ügy akkora nyilvánosságot kap, amely túlnő a hagyományos szélsőjobboldali szcénán, akkor azt nagy valószínűséggel el- vagy átveszi a kormány.

Hunyadi Bulcsú jellemző példaként említette, hogy amikor Dúró Dóra, a Mi Hazánk politikusa ledarálta a meleg karaktereket is megjelenítő Meseország mindenkié című mesekönyvet,

Hasonló történt most is – állapította meg az elemző. A szélsőjobb sok éven át építette a Budaházy-ügyet, az elmúlt hónapokban pedig olyan kampányt folytatott, amely eljutott a szélesebb nyilvánossághoz. Ennek bizonyítéka, hogy még Böjte Csaba ferences szerzetes is gyerekekkel imádkozott Budaházy Györgyért. Erre reagált Novák Katalin, voltaképpen a Fidesz.

Ahogyan arról beszámoltunk: a köztársasági elnök múlt héten jelentette be, hogy kegyelmet adott a Hunnia-perként ismertté vált ügyben jogerősen elítélteknek, Budaházy Györgynek és társainak, akik esetében a szabadságvesztés felfüggesztéséről döntött. Novák Katalin úgy ítélte meg, a pápalátogatás különleges alkalom arra, hogy éljen kegyelmezési jogkörével. A terrorcselekmények elkövetése miatt indult, hosszan elhúzódó bírósági eljárásban a Fővárosi Ítélőtábla idén márciusban másodfokon Budaházy György 17 év fegyházbüntetését hat évre csökkentette. Korábbi cikkünkben jeleztük: a kegyelmi ügyet Varga Judit igazságügyi miniszternek kellett felterjesztenie Novák Katalinhoz, majd a tárcavezető ellenjegyzésére is szükség volt, hogy a kegyelem valósággá váljon.

– vélekedett Hunyadi Bulcsú.

A Political Capital elemzője emlékeztetett arra, hogy olyan bűncselekményekről van szó, amelyeket 2010 előtt, jórészt a Gyurcsány-korszakhoz kötődő politikusok ellen követtek el. Arról a korszakról beszélünk, amelyre a kormány (negatív összefüggésben) éjjel-nappal hivatkozik. A Fidesz ma is Gyurcsány Ferencet nevezi meg az ellenzék valódi vezetőjének. Budaházy György a Gyurcsány-korszak ellen lépett fel, ugyanúgy, ahogyan a Fidesz is ezzel az időszakkal szemben határozza meg magát. Ebben a tekintetben azonos politikai platformon van a Fidesz és Budaházy György.

Hunyadi Bulcsú szerint a társadalomban elhalványult az emléke az annak idején elkövetett cselekményeknek, és inkább csak jelképes értelmezés maradt meg abból, hogy kicsoda is Budaházy György. Márpedig ő sikeresen alakította át az imázsát: „nem terrorista, hanem hazafi”. A Fidesz kényelmetlen helyzetbe került a saját radikális, szélsőjobbos szavazói előtt:

Szélsőjobboldali szervezetek vezetői és aktivistái néhány évvel ezelőtt faltörő kosként hivatkoztak magukra, olyanokként, akik mennek előre, törik az utat és mindinkább jobbra terelik a kormányt – idézte fel az általa készített interjúkat Hunyadi Bulcsú. Elmondása szerint a köztársasági elnök kegyelmi döntése csak újabb állomása annak az ijesztő folyamatnak, ami már hosszabb ideje óta zajlik.

– nyomatékosította Hunyadi Bulcsú. Hangsúlyozta: ilyen személynek (és társainak) köztársasági elnöki kegyelmet adni a jogbiztonság, a társadalmi béke és az intézményekbe vetett bizalom szempontjából is nagyon káros. A Fidesz számára azonban csak akkor válna kontraproduktívvá a döntés, ha akadna valamilyen erő – akár ellenzéki párt, akár civil szervezet –, amely képes lenne meggyőzően elmagyarázni a társadalomnak, milyen súlyos probléma van ezzel a lépéssel. A kegyelemmel – állította – a köztársasági elnök és a kormány tulajdonképpen azt mondta ki,