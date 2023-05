Az orosz képviselő zászlótépésére ukrán jobbegyenes volt a válasz Ankarában egy gazdasági fórumon (Videó)

nepszava.hu;

Oroszország;Ukrajna;verekedés;zászló;Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködés;

2023-05-04 21:42:00

A két háborúban álló ország képviselője öltönyben és nyakkendőben esett egymásnak.

Törökország fővárosában, Ankarában rögzítették videóra csütörtökön azt példátlan esetet, amelyet Jason Jay Smart amerikai tudósító, politikai tanácsadó – akit még 2010-ben örökre kitiltottak Oroszországból Putyin-ellenes tevékenysége miatt – osztott meg a Twitteren a Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködés egyik rendezvényén történtekről: egy orosz és egy ukrán képviselőnek a magánháborúját egy tanácsterem előterében.

Mint az a felvételen látható, Oroszország képviselője egyszer csak kitépte ukrajnai kollégája kezéből a sárga-kék nemzeti zászlót és megpróbált elinalni vele, azonban az önérzetes ukrán férfi ezt nem hagyta annyiban, és egy jobbegyenes, és rövid közelharc után visszaszerezte a lobogót. Az AFP fotójának tanúsága szerint a csata a tárgyalóteremben is folytatódott a két háborúban álló ország delegációi között.

???? In Ankara ????????, during the events of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Community, the representative of Russia ???????? tore the flag of Ukraine ???????? from the hands of a ???????? Member of Parliament.



The ???????? MP then punched the Russian in the face. pic.twitter.com/zUM8oK4IyN