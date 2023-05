R. Hahn Veronika (London);

Egyesült Királyság;koronázás;III. Károly;

2023-05-06 07:05:00

Eljött a koronázás napja

A pompa és ragyogás mellett minden idők legnagyobb biztonsági hadműveletének is bizonyul a mai ceremónia.

Szombaton délelőtt helyi idő szerint 11 órakor kezdődik meg a westminsteri apátságban III. Károly koronázási istentisztelete. A király múlt év szeptember 8-án, II. Erzsébet halálával lépett trónra, ezt megelőzően ő volt a leghosszabban funkcionáló walesi herceg. A 75. születésnapját november 14-én betöltő Károly egyben a legidősebben hatalomra került brit uralkodó.

Feltehetőleg a kedd esti biztonsági riadalomtól függetlenül, amikor egy később letartóztatásba került férfi sörétes puska-töltényeket hajított be a Buckingham-palota udvarába, a Scotland Yard minden idők legnagyobb rendőri fellépését bonyolítja le. 11 ezer 500 rendőr - ötszázzal többen, mint II Erzsébet búcsúztatásakor - tartja rajta a szemét a királyi család, a brit politikai élet színe-java, külföldi monarchiák képviselői, celebritások és jótékonysági intézmények aktivistái részvételével zajló eseményen, vigyáz a Buckingham-palota és az apátság közötti oda-vissza lovas díszfelvonulás, illetve az istentisztelet biztonságára. A Scotland Yard vezetői nem teketóriáznak: mint jelezték, "nagyon alacsony toleranciaküszöbről tanúskodva gyorsan le fognak csapni a rendbontókra, akik az előre, hivatalosan bejelentett demonstrációk leple alatt követnek el bűncselekményeket".

A biztonsági erőknek várhatóan elsősorban a republikánus mozgalmakkal fog meggyűlni a bajuk. Előre tudott, hogy több monarchiaellenes csoport készül megmutatni magát, köztük a legnagyobb, a Republic, melynek - a The Times napilap értesülése szerint - 1600 tagja készül felsorakozni I. Károly Trafalgar-téri lovasszobra körül. A mozgalom negyvenéves történetének legnagyobb fellépésén sárga trikóba öltözött szimpatizánsok "Not My King" feliratú táblákkal jelzik királyellenes véleményüket. Jó hír, hogy vezérigazgatójuk, Graham Smith megígérte, szokásuktól eltérően nem lesz tojásdobálás és korlátok átugrálása, csak hangoskodás.

A király és királyné, valamint kíséretük helyi idő szerint 10.20 órakor hagyják el a Gyémánt Jubileumi hintón a palotát, majd a 2000 meghívott jelenlétében megtartott kétórás felszentelés után 1 órakor indulnak vissza ugyanoda, immár a Hivatalos Arany Állami Batáron. Az új király ünneplésének különleges epizódja lesz az istentisztelet és a díszfelvonulás utáni megjelenés a Buckingham-palota ikonikus erkélyén. Hírek szerint erre csak a királyi család aktív, dolgos tagjai és házastársaik hivatalosak, köztük a walesi hercegi pár és három gyermeke, Anna királyi hercegnő, Eduárd, Edinburgh hercege és II. Erzsébet unokatestvérei. A feltűnő hiányzók a magát erkölcsileg lejáratott András yorki herceg és Harry, az udvarból kiiratkozott, Kaliforniába költözött, majd familíáját több fórumon keményen megbíráló sussexi herceg. Utóbbiak csak a westminsteri apátságba hivatalosak, de ott is kevésbé prominens helyeket foglalhatnak el.

Óriási csalódás lehet, ha a szeszélyes időjárás elmossa az ünnep egyik fénypontját, a kora délutáni légiparádét, melyen hatvan katonai repülőgép vesz részt, a Red Arrows alakulaton kívül a Battle of Britain angliai légicsatát felidéző történelmi repülők, illetve modern F-35-ösök és Typhoonok. A háromnapos hétvége további kiemelkedő eseményei a vasárnap déli közösségi ebédek és utcabálok, az esti gálakoncert a windsori kastélyban és a hétfői jótékonysági megmozdulások.