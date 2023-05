Népszava-MTI;

kormányrendelet;boltok;kötelező;változások;akciók;Gazdaságfejlesztési Minisztérium;

2023-05-05 22:22:00

Megjelent a boltok kötelező akcióinak részleteit tartalmazó kormányrendelet

A korábbi tervekhez képest változás, hogy valóban csak a legnagyobb áruházláncokat érinti majd júniustól szeptemberig.

Közzétették a Magyar Közlönyben péntek este az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt, szombattól már hatályos kormányrendelete a boltok kötelező akcióiról. Az immár végleges előírásokat tartalmazó jogszabály címe a kormánypropagandának megfelelő: „a Kormány 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelete a háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről”. A korábban lapunkban is ismertetett tervezetekhez képest néhány változást is tartalmaz a rendelet.

Az nem változott, hogy a kötelező akciózást a kereskedők 2023. június 1. és 2023. szeptember 30. között kötelesek bevezetni, de míg korábban azt volt a terv, hogy azokra vonatkozzon, akinek a 2021-es árbevétele meghaladta az 500 millió forintot, az összeget felemelték 1 milliárdra. Az akciós időszak ugyan a hét csütörtöki napján 0 órától a következő hét szerdai napján 24 óráig tart a rendelet szerint, de a kereskedő szabadon megválaszthatja, hogy melyik napon kezdődjön az egybefüggő 168 óra időtartam.

A kormányrendelet részletezi a bírságokat is, ugyan általánosságban megmaradt, hogy az előírások megsértése az adott esettől függően 500 000 és 3 000 000 forint közötti bírságot vonhat maga után, de egy bekezdés azt is tartalmazza, hogy több rendelkezés megsértése esetén a tételesen felsorolt jogkövetkezmények együtt is alkalmazhatók, vagyis akár 6,5 millió forint bírság is kiszabható majd, ha az akciós termékből nincs elég mennyiség. Termékkategóriákként van tíz százalékot meg nem haladó hiány, illetve 10 és 50 százalék közötti vagy afölötti 500 ezer forinttól kétmilliós bírságig terjedően. Aki pedig nem reklámozza az előírásoknak megfelelően a kormány akcióit, azoknak egyből milliós bírságot kell fizetniük.

A rendelet lényegét közleményben ismertette a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM), az ideológiai magyarázaton túl, megjegyezték, hogy a GFM és az Agrárminisztérium lefolytatta a szükséges társadalmi egyeztetéseket, „konstruktív szakmai megbeszélést folytatott a legnagyobb kereskedelmi láncokkal és szövetségekkel, a beérkezett javaslatokat pedig figyelembe vette a részletszabályok kialakításánál”. Ezek a következő:

A kormányrendelet szombaton, tehát 2023. május 6-án lép hatályba. Aszerint felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy az akciókhoz előírt tájékoztatás formáját és tartalmát rendeletben állapítsa meg. Továbbá a kereskedelemért felelős miniszter a tájékoztatási segédletet az akciós termékekről a hatálybalépést követő 24 órán belül közzéteszi.