Ukrajna elleni támadáshullámmal hangolt Oroszország a nagy ünnepre

Á. Z.;

2023-05-08 09:30:00

Ukrán vezérkari közlések szerint a rakétáknak és a drónoknak halálos áldozataik is vannak, a számukat azonban egyelőre nem árulták el.

A Harkivot, Herszont, Nyikolajevet és Odesszát érő összesen 16 rakétatámadás mellett 61 másfajta légicsapást is mért Ukrajnára hétfő hajnalban az agresszor orosz hadsereg. Az ukrán légvédelem 35 Shaded típusú öngyilkos drónt semmisített meg – jelentette be hagyományos összefoglalójában az ukrán hadsereg vezérkara.

Kijevben a többi között egy emeletes lakóházba csapódtak be drónrepeszek, összesen öt ember sebesült meg, Odesszában pedig egy élelmiszerraktárra és egy tengerparti szabadidőközpontra lőttek ki Kh-22-es rakétákat az oroszok. Ukrán vezérkari közlések szerint a támadáshullámnak halálos áldozatai is vannak, a számukat azonban nm árulták el.

Horrifying footage of the consequences of the Russian missile attack on the #Odesa Region.



The Russians attacked the Region with Kh-22 rockets. They hit a food company warehouse and a recreation area on the Black Sea coast, the Southern Command said.



????: Southern Command pic.twitter.com/8t8yuTo1SM