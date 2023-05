nepszava.hu;

Moszkva;fenyegetőzés;magyar nagykövetség;Súlyosbítás;Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség;

2023-05-08 12:42:00

Súlyosbítást kér az ügyészség az orosz származású magyar férfira, aki felgyújtással fenyegette a moszkvai magyar nagykövetséget

A férfi azzal fenyegetőzött, hogy hogy felrobbant egy autót, valamint felgyújtja a nagykövetség épületét, amennyiben a barátnője rövid időn belül nem kap Magyarországra szóló beutazóvízumot.

Súlyosbítást kért Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség arra az orosz származású magyar férfira, aki 2021 decemberében azzal fenyegetőzött, hogy felgyújtja a moszkvai magyar nagykövetséget – derül ki a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség hétfői közleményéből.

A vádlott korábban többször is telefonon kereste a moszkvai magyar nagykövetséget azért, hogy turistavízumot intézzen barátnőjének. Végül 2021. december 7-én személyesen is megjelent a nagykövetségnél, be is telefonált oda, és azt a tájékoztatást kapta, hogy a vízumkérelmet interneten keresztül lehet elintézni.

A vádlott a válasz hallatán benzint vitt a nagykövetség épületéhez, szét is locsolta, majd a nagykövetség két munkatársának is azzal fenyegetőzött a telefonon keresztül, hogy felrobbant egy autót, valamint felgyújtja a nagykövetség épületét, amennyiben a barátnője rövid időn belül nem kap Magyarországra szóló beutazóvízumot.

A Budapesti II. és III. kerületi Ügyészség 2022 októberében emelt vádat a 30-as éveiben járó férfival szemben. A vádlottat a Fővárosi Törvényszék március végi előkészítő ülésén terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt egy év, négy év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, és előzetes bírói mentesítésben részesítette.

Az ügyész fellebbezett az ítélet ellen, és indítványozta, hogy az elítéltre végrehajtandó szabadságvesztés szabjanak ki, és tiltsák el a közügyektől, míg a vádlott és védője tudomásul vette a határozatot.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezéssel egyetértve kezdeményezte, hogy a másodfokú eljárás során a Fővárosi Ítélőtábla a vádlottal szemben szabjon ki súlyosabb büntetést, a szabadságvesztés büntetés végrehajtását rendelje el, és tiltsa el az elkövetőt a közügyek gyakorlásától.