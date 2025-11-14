Életfogytig tartó szabadságvesztést kérnek a férfira, aki 2020-ban bűnügyi felügyelet alatt megpróbált megölni több rendőrt is

A vádlottat éppen orvosi ellátásból vitték vissza, amikor a mellette ülő rendőrnőt kétszer nyakon szúrta egy rejtve hordozhatóvá tett késsel. Miközben a járművet vezető rendőr megpróbálta őt lefogni, a sérült rendőrnőnek sikerült kiszabadítania magát az autóból, és csőre töltött fegyverével sikerült megállítania a támadót.