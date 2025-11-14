A bíróság végleg eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.
A tűzben egy férfi meghalt, 50 embernek kellett kimenekülnie az épületből.
Az indoklás szerint a perújítási indítványban foglaltak valójában új, eddig nem ismert bizonyítékot nem szolgáltatnak.
A férfi azzal fenyegetőzött, hogy hogy felrobbant egy autót, valamint felgyújtja a nagykövetség épületét, amennyiben a barátnője rövid időn belül nem kap Magyarországra szóló beutazóvízumot.
A vádlottat éppen orvosi ellátásból vitték vissza, amikor a mellette ülő rendőrnőt kétszer nyakon szúrta egy rejtve hordozhatóvá tett késsel. Miközben a járművet vezető rendőr megpróbálta őt lefogni, a sérült rendőrnőnek sikerült kiszabadítania magát az autóból, és csőre töltött fegyverével sikerült megállítania a támadót.
Nyolc pont is tisztességtelen a telefontársaság általános szerződési feltételei között - állapította meg a Fővárosi Ítélőtábla.
Felbujtóként több emberen, sok ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölésért életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását kéri Portik Tamásra is a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Fővárosi Ítélőtáblától a Fenyő-gyilkosság és az Aranykéz utcai robbantás május 3-án kezdődő másodfokú tárgyalásán – írta meg a Magyar Nemzet.
Súlyosabb ítélet kiszabását kéri Prisztás József vállalkozó meggyilkolása ügyében a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség - értesült a Magyar Idők.