2023-05-09 08:53:00

Meghalt Máthé Erzsi

A Nemzet Színésze, a Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja május 16-án lett volna 96 éves.

Kilencvenöt éves korában meghalt Máthé Erzsi színművész, a Nemzet Színésze, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

Máthé Erzsi alapító tagja volt a Katona József Színháznak, de harminc évig a Nemzeti Színház tagja is volt, játszott filmekben, kabaréjelenetekben is.

A színésznő évek óta visszavonultan élt, folyamatos orvosi ellátásra, ápolásra szorult. Nagyon hiányzott neki a színház, amely az élete volt. Színésztársai, egykori kollégái mindvégig tartották vele a kapcsolatot, barátai látogatták, telefonon beszéltek vele. A Nemzet Színésze május 8-án este csendben elaludt. A színésznő egy hét múlva, május 16-án lett volna 96 éves.

Máthé Erzsi 1927. május 16-án született Budafokon Mertz Erzsi néven. Családjával nagy szegénységben nőtt fel, úgynevezett barlanglakásban laktak. Később kaptak lakást, de a II. világháború után, mivel svábok voltak, elvették az otthonukat, és kitelepítették őket. Máthé Erzsi a nehéz gyerekkori éveknek tudta be, hogy maga is kemény nő lett, még a hangját is megkeményítette, de ez csak védekezés volt, mondta, így leplezte a gyengeségét, az esendőségét.

1945–1948 között az Országos Színészegyesület színiiskolájának hallgatója, ahol Rátkai Márton, Ascher Oszkár, Lázár Mária, Várkonyi Zoltán és Gobbi Hilda volt a mestere. A Színművészeti Főiskolára már nem sikerült bejutnia, ennek ellenére egymás után kapta a szerepeket. 1949-ben a Nemzeti Színházban beugrott Szörényi Éva helyére az egyik darabban, amelyet Major Tamás rendezett. A rendező mondta neki, hogy Mertz Erzsi néven nem lehet színésznő, ekkor lett Máthé Erzsi.

A színiiskola elvégzése után, 1948-ban a Vígszínház szerződtette, majd a következő évadban Szendrő József – későbbi férje – Pécsre hívta. Kisfiuk egyéves korában agyhártyagyulladásban meghalt, Máthé Erzsi ezt soha nem tudta feldolgozni. Második férjével, Bíró László mérnökkel a férfi haláláig éltek együtt.

A Pécsi Nemzeti Színház (1949–1952) után 1952 és 1983 között a budapesti Nemzeti Színház tagja. Emlékezetes alakítása volt Az ember tragédiájának Évája, a Bánk bán Gertrudisa, a Lear király Gonerilje, a Liliomfi Kamillája, a Téli rege Paulinája.

Gobbi Hilda azt mondta róla, hogy mindent el tud játszani. Sokoldalú művész volt, alkati adottságai – királynői tartása és mély, zengő orgánuma – tragikus szerepek megformálására predesztinálták, és különösen pályája kezdetén több klasszikus hősnőt játszott, azonban humora, karikírozóképessége vígjátékokban, komédiákban is nagyszerűen érvényesült.

1983-ban alapító tagként követte Zsámbéki Gábort és Székely Gábort a Katona József Színházba, ahol szintén számtalan nagyszerű alakítás fűződött a nevéhez, egyebek között Pirandello Ma este improvizálunk, Koltès Roberto Zucco, Shakespeare Szeget szeggel, García Lorca Bernarda Alba háza, Parti Nagy Lajos Mauzóleum, Spiró György Az imposztor és Koccanás, Vinnai András Motel, Goldoni Mirandolina és A karnevál utolsó éjszakája című darabjaiban. 2012-ben lépett utoljára színpadra.

2003-ban a Katonában saját vagyonából létrehozta a Máthé Erzsi-díjat, 2006-ban alapítványt hozott létre, amelynek célja a Pécsi Nemzeti Színház, a Kaposvári Csiky Gergely Színház, valamint a határon túli magyar nyelvű színházak tagjainak, továbbá a Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős hallgatóinak segítése.

A Jászai Mari-díjat kétszer kapta meg, ezen kívül érdemes és kiváló művész, a Nemzeti Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Nemzet Színésze. Megkapta a Kossuth-díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét (polgári tagozat), a PUKK-díjat, a Vastaps-díjat, a filmszemle életműdíját, a Hazám-díjat és a Kállai Ferenc-életműdíjat. Budapest díszpolgára.